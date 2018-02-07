59-летняя Мадонна побывала у косметолога и продемонстрировала необычную процедуру по уходу за кожей лица.

В последнее время поп-дива Мадонна все чаще шокирует поклонников. Не так давно она сфотографировалась топлес, прижав к груди сумку, а вчера вечером решила показать фолловерам сеанс ухода за кожей лица с помощью инструментов, похожих на столовые вилки.

Как бы там ни было, но эффект от такой процедуры выходит замечательный: Мадонна выглядит чуть ли не на 20 лет моложе. Певица не раз подчеркивала, что ведет здоровый образ жизни (хотя, судя по новым странным видео в ее микроблоге, у нас есть сомнения по поводу этого заявления звезды) и тренируется каждый день по несколько часов подряд.

Фото: Instagram