logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Лопырева в прозрачных ботфортах и золотом купальнике дала совет молодым мамам и женщинам в возрасте

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Виктория Лопырева стала мамой три месяца назад

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
35-летняя модель Виктория Лопырева рассказала, как важно быть уверенной в своей привлекательности.

«Это фото, которое сделала @olllyvento — специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными, лишь потому, что КТО-ТО так решил! Причин может быть миллион (вы недавно стали мамой, "возраст" или несовершенная внешность — хотя кто может решить, что совершенно, а что нет). Девочки, вы прекрасны! Не обращайте внимания на чье-то мнение и не позволяйте посторонним управлять вашей жизнью и тем, как вы себя чувствуете. Женщина всегда должна оставаться ЖЕНЩИНОЙ - любимой и желанной», — уверена молодая мама.

В комментариях, помимо комплиментов, появились жалобы молодых мам: одни жаловались, что у них не хватает времени на себя, другие — что им недоступны процедуры, которые может позволить себе подруга бизнесмена. На эти комментарии Виктория Лопырева дала развернутый ответ в «сториз»:

Беременность и материнство Виктории Лопыревой до сих пор вызывают массу обсуждений. Незадолго до того, как сообщить о своем положении, модель сказала «да» Николаю Баскову. Однако роман модели с женатым на Тате Карапетян Игорем Булатовым нарушил планы самого яркого блондина страны. Не все знакомые Виктории поддержали ее в нелегкое время. Так, Андрей Малахов разорвал с ней дружбу, а Ольга Бузова назвала все происходящее «дном». Жена Игоря дала ему развод. Сейчас мужчина строит карьеру без помощи влиятельной семьи, в его возлюбленная наслаждается материнством.

Больше информации о жизни модели ищите здесь.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос
«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес