Виктория Лопырева в прозрачных ботфортах и золотом купальнике дала совет молодым мамам и женщинам в возрасте

Беременность и материнство Виктории Лопыревой до сих пор вызывают массу обсуждений. Незадолго до того, как сообщить о своем положении, модель сказала «да» Николаю Баскову. Однако роман модели с женатым на Тате Карапетян Игорем Булатовым нарушил планы самого яркого блондина страны. Не все знакомые Виктории поддержали ее в нелегкое время. Так, Андрей Малахов разорвал с ней дружбу, а Ольга Бузова назвала все происходящее «дном». Жена Игоря дала ему развод. Сейчас мужчина строит карьеру без помощи влиятельной семьи, в его возлюбленная наслаждается материнством.

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