Виктория Лопырева в прозрачных ботфортах и золотом купальнике дала совет молодым мамам и женщинам в возрасте

«Это фото, которое сделала @olllyvento — специально для тех женщин, которые по каким-то причинам думают, что недостаточно хороши, чтобы себе позволить снова чувствовать себя сексуальными, лишь потому, что КТО-ТО так решил! Причин может быть миллион (вы недавно стали мамой, "возраст" или несовершенная внешность — хотя кто может решить, что совершенно, а что нет). Девочки, вы прекрасны! Не обращайте внимания на чье-то мнение и не позволяйте посторонним управлять вашей жизнью и тем, как вы себя чувствуете. Женщина всегда должна оставаться ЖЕНЩИНОЙ - любимой и желанной», — уверена молодая мама.
В комментариях, помимо комплиментов, появились жалобы молодых мам: одни жаловались, что у них не хватает времени на себя, другие — что им недоступны процедуры, которые может позволить себе подруга бизнесмена. На эти комментарии Виктория Лопырева дала развернутый ответ в «сториз»:
Беременность и материнство Виктории Лопыревой до сих пор вызывают массу обсуждений. Незадолго до того, как сообщить о своем положении, модель сказала «да» Николаю Баскову. Однако роман модели с женатым на Тате Карапетян Игорем Булатовым нарушил планы самого яркого блондина страны. Не все знакомые Виктории поддержали ее в нелегкое время. Так, Андрей Малахов разорвал с ней дружбу, а Ольга Бузова назвала все происходящее «дном». Жена Игоря дала ему развод. Сейчас мужчина строит карьеру без помощи влиятельной семьи, в его возлюбленная наслаждается материнством.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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