Виктория Лопырева продемонстрировала стройные ноги во время занятий боксом: «У меня хороший удар»

Чуть более полугода назад модель Виктория Лопырева впервые стала мамой. В форму она вернулась почти сразу же, почти не набрав вес за время беременности, и теперь демонстрирует в блоге с каждым днем все более идеальное тело.

«Как заманить меня в спорт зал? Нужно чем-то увлечь. Мне все очень быстро надоедает и монотонные занятия — не мое. В таких случаях очень подходит плавание, танцы и бокс) Когда-то боец MMA, Руслан Караев, у которого я брала интервью для своей программы "Реальный спорт", сказал, что у меня хороший удар. Практикую переодически, чтобы сноровку не терять», — прокомментировала она.