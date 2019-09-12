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Виктория Лопырева продемонстрировала стройные ноги во время занятий боксом: «У меня хороший удар»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой

36-летняя Виктория Лопырева работает над идеальной фигурой.

Чуть более полугода назад модель Виктория Лопырева впервые стала мамой. В форму она вернулась почти сразу же, почти не набрав вес за время беременности, и теперь демонстрирует в блоге с каждым днем все более идеальное тело.

«Как заманить меня в спорт зал? Нужно чем-то увлечь. Мне все очень быстро надоедает и монотонные занятия — не мое. В таких случаях очень подходит плавание, танцы и бокс) Когда-то боец MMA, Руслан Караев, у которого я брала интервью для своей программы "Реальный спорт", сказал, что у меня хороший удар. Практикую переодически, чтобы сноровку не терять», — прокомментировала она.

«Викуля опасная», «Сочная», «Ого у тебя какой темперамент», «Ноги!!!», «Как удлинить ноги? Удлини фото», — обсуждают фото в комментариях.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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