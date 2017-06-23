Виктория Лопырева продемонстрировала изящную фигуру и бесконечно длинные ноги
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В блоге телеведущей появился соблазнительный снимок
33-летняя телеведущая и модель Виктория Лопырева гордится своим статусом Посла чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. В своем Instagram девушка постоянно делится снимками со спортивных мероприятий, тренировок, а также результатами фотосессий. На днях Виктория опубликовала откровенный снимок в коротком комбинезоне, который подчеркнул все достоинства модели.
«Мисс Россия — 2003» не скрывает, что самое главное в сохранении фигуры — правильное питание. Как пишет WMJ.ru, утро Виктории начинается с бутылки негазированной воды, затем телеведущая съедает сырой овощ или фрукт, или гречневую кашу. По словам знаменитости, перерывы между едой не должны быть слишком большими.
Фото: instagram.com