В блоге телеведущей появился соблазнительный снимок

33-летняя телеведущая и модель Виктория Лопырева гордится своим статусом Посла чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. В своем Instagram девушка постоянно делится снимками со спортивных мероприятий, тренировок, а также результатами фотосессий. На днях Виктория опубликовала откровенный снимок в коротком комбинезоне, который подчеркнул все достоинства модели.