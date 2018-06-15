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Виктория Лопырева без белья и в «голом» платье зажгла на вечеринке FIFA 2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Решетова, Виктория Лопырева, Тимати

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Новые фотографии Виктории Лопыревой в роли посла чемпионата мира по футболу в России спровоцировали бурю обсуждений в Сети.

Эффектное появление Виктории Лопыревой на вечеринке FIFA 2018 в ресторане Siberia вызвало бурю обсуждений в Сети. Ее платье Alexander Terekhov почти не скрывало аппетитные формы модели. Пикантности придавало то, что звезда проигнорировала нижнее белье — оно могло быть заметным под тончайшей тканью.

Пользователи обсуждали форму груди первой в истории женщины-посла FIFA и корили ее за излишнюю откровенность: на мероприятии, помимо Тимати и Анастасии Решетовой, Егора Крида и Dj Smash, ,Гарика Харламова, Константина Андрикопулоса и Анны Кляйн, а также футболистов Марселя Десайи, Икера Касильяса, Хави, Карлеса Пуйоля и Дидье Дрогбы, присутствовали официальные лица: генеральный секретарь FIFA Фатма Самура и генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форта.

Виктория, в свою очередь, шутила: она приносит удачу российским футболистам: «Не знаю, есть ли в этом что-то мистическое, но после того, как я возвращалась с поля после церемонии открытия, я встретила наших футболистов. Они как раз готовились выходить на игру. Первым шел Денис Черешев, я пожелала ему удачи… и удача оказалась на его стороне — спасибо Диме за 2 гола. Замыкал шеренгу Артем Дзюба. Я ему пожала руку со словами: "Артем, удачи! Ты обязательно забьешь!". Ну он и забил. Сразу же, на первой минуте. Хотя, это неудивительно. Я всегда в него верила».

Фото: instagram, архивы пресс-служб (фотограф — Шумов Денис)

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