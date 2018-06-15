Виктория Лопырева без белья и в «голом» платье зажгла на вечеринке FIFA 2018

Пользователи обсуждали форму груди первой в истории женщины-посла FIFA и корили ее за излишнюю откровенность: на мероприятии, помимо Тимати и Анастасии Решетовой, Егора Крида и Dj Smash, ,Гарика Харламова, Константина Андрикопулоса и Анны Кляйн, а также футболистов Марселя Десайи, Икера Касильяса, Хави, Карлеса Пуйоля и Дидье Дрогбы, присутствовали официальные лица: генеральный секретарь FIFA Фатма Самура и генеральный Консул Италии в Москве Франческо Форта.

Виктория, в свою очередь, шутила: она приносит удачу российским футболистам: «Не знаю, есть ли в этом что-то мистическое, но после того, как я возвращалась с поля после церемонии открытия, я встретила наших футболистов. Они как раз готовились выходить на игру. Первым шел Денис Черешев, я пожелала ему удачи… и удача оказалась на его стороне — спасибо Диме за 2 гола. Замыкал шеренгу Артем Дзюба. Я ему пожала руку со словами: "Артем, удачи! Ты обязательно забьешь!". Ну он и забил. Сразу же, на первой минуте. Хотя, это неудивительно. Я всегда в него верила».

Фото: instagram, архивы пресс-служб (фотограф — Шумов Денис)