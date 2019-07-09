Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото с дочерью и намекнула о скором запуске собственного бьюти-бренда

О том, что после множества коллабораций, она запускает свой собственный бьюти-бренд Виктория впервые намекнула еще в феврале 2019 года, но, судя по увеличивающемуся количеству постов, посвященных скорой презентации «секретного мегапроекта», это произойдет уже совсем скоро.
В одном из последних постов звезда поделилась видеороликом со съемочной площадки, в котором заявила, что очень взволнована от того, что уже очень скоро сможет рассказать о своем секретном проекте, над которым она работала невероятно долго.
Судя по хэштегам #cleanbeauty и #notperfect, размещенным под видео, вполне вероятно, в основе философии бренда будут два главных постулата – чистота и натуральность.
На последнем из размещенных в соцсети фото Виктория позировала со своей дочерью Харпер, которая либо принимает непосредственное участие в подготовке рекламной кампании, либо просто пришла поддержать свою трудолюбивую маму.
Непосредственно о новой коллекции пока мало что известно, кроме того, что сама Вики написала в одном из своих постов: «Я хочу заботиться о женщинах и делиться с ними мастхэвами и советами из различных бьюти-сфер: индустрии красоты, уходовой косметики и парфюмерии, которыми пользуюсь сама». По слухам, запуск состоится уже осенью, так что ожидаем – скоро все тайное станет явным!
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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