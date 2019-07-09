Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото с дочерью и намекнула о скором запуске собственного бьюти-бренда

О том, что после множества коллабораций, она запускает свой собственный бьюти-бренд Виктория впервые намекнула еще в феврале 2019 года, но, судя по увеличивающемуся количеству постов, посвященных скорой презентации «секретного мегапроекта», это произойдет уже совсем скоро.

В одном из последних постов звезда поделилась видеороликом со съемочной площадки, в котором заявила, что очень взволнована от того, что уже очень скоро сможет рассказать о своем секретном проекте, над которым она работала невероятно долго.