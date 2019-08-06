Весившая 153 кг женщина похудела вдвое, после того потратила 1,5 миллиона рублей на полеты в бизнес-классе

Несмотря на то, что женщина по роду своей деятельности посетила более чем 50 стран, полеты на самолете каждый раз оборачивались для нее кошмаром: «Даже просто летать в самолете – это совсем другой опыт, если ты страдаешь от ожирения. Сидения в них такие маленькие, а ваши телеса растекаются по ним так, что и подлокотник опустить невозможно. Я постоянно чувствовала раздражение других пассажиров, сидевших рядом со мной. В какой-то момент мне пришлось летать в бизнес-классе, но даже там обычные ремни безопасности на мне не сходились, потому мне всегда нужно было просить удлинитель».

Австралийка уверена, что виной ее лишнего веса стало сочетание генетической предрасположенности, неактивности, плохого выбора еды и больших размеров порций. Набирать лишние килограммы она начала еще в подростковом возрасте и быстро подобралась к отметке 100 кг на весах.

«В подростковом возрасте сложнее всего иметь лишний вес, ведь все думают, что ты полная свинья и ешь 24 часа в сутки. А это было совсем не так, но я всегда ощущала, что все меня судят за каждый укус бутерброда. Однажды я стояла в очереди, чтобы купить суши, и ко мне подошла женщина, спросившая, не стоит ли мне при моих размерах купить салат на обед. Это было шокирующе обидно».