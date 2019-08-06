Весившая 153 кг женщина похудела вдвое, после того потратила 1,5 миллиона рублей на полеты в бизнес-классе

По признанию Дойны британскому онлайн-порталу Daily Mail, крупные габариты никогда не мешали ей исследовать мир, но перелеты с каждым набранным килограммом становились все сложнее, и вариантов активности в отпуске становилось все меньше: «У меня всегда была страсть к путешествиям, но ожирение сделало возможность передвижения намного сложнее, чем следовало бы, – объясняет она. – Я посещала места, в которые люди ездили ради пляжного отдыха, но никогда не плавала. Летом я ездила на Таити, в Таиланд, в Грецию, Хорватию и на Гаити, но никогда не брала с собой купальный костюм, потому что не было такого, в котором я бы чувствовала себя комфортно».
Дойна говорит, что пока все остальные плавали, прыгали с лодок и бездельничали в своих бикини с коктейлем в руках, ей приходилось сидеть где-нибудь в сторонке, полностью одетая, чтобы не смущать никого своими габаритами.
Фото: facebook
Несмотря на то, что женщина по роду своей деятельности посетила более чем 50 стран, полеты на самолете каждый раз оборачивались для нее кошмаром: «Даже просто летать в самолете – это совсем другой опыт, если ты страдаешь от ожирения. Сидения в них такие маленькие, а ваши телеса растекаются по ним так, что и подлокотник опустить невозможно. Я постоянно чувствовала раздражение других пассажиров, сидевших рядом со мной. В какой-то момент мне пришлось летать в бизнес-классе, но даже там обычные ремни безопасности на мне не сходились, потому мне всегда нужно было просить удлинитель».
Австралийка уверена, что виной ее лишнего веса стало сочетание генетической предрасположенности, неактивности, плохого выбора еды и больших размеров порций. Набирать лишние килограммы она начала еще в подростковом возрасте и быстро подобралась к отметке 100 кг на весах.
«В подростковом возрасте сложнее всего иметь лишний вес, ведь все думают, что ты полная свинья и ешь 24 часа в сутки. А это было совсем не так, но я всегда ощущала, что все меня судят за каждый укус бутерброда. Однажды я стояла в очереди, чтобы купить суши, и ко мне подошла женщина, спросившая, не стоит ли мне при моих размерах купить салат на обед. Это было шокирующе обидно».
В течение последующих 20 лет вес Дойны продолжал расти и достиг отметки 153 килограмма, и тогда она поняла, что пора что-то менять. В прошлом женщина пробовала разные диеты, но никогда результат от них не сохранялся. Почувствовав, что консервативными методами ничего не добьется, она обратилась к врачу, чтобы сделать операцию по уменьшению желудка.
В первый год после операции австралийка сбросила 60 килограммов и еще 16 – в течение следующего. После этого ей пришлось сделать операции по подтяжке ягодиц, внутренней поверхности бедра, подтяжку груди, рук, удаление лишней кожи и липосакцию. И теперь она счастливая обладательница тела мечты.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook Doina Nicutescu
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