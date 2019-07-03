«Вернуть лицо»: 51-летняя Екатерина Стриженова показала, как косметолог делает из нее красавицу

«#страшнаясила #этолицочьёнадолицо #упалочнулсягибс #маскаятебязнаю», — смеется телезвезда.

«Ужас, милая моя, как сил то хватает», «Катя, вы не только красивая, но еще и смелая женщина», «Теперь понятно, что в вашем возрасте вы так выглядите, столько на лицо наносить!! Молодейте и дальше», «Я люблю Екатерину, но зачем показывать людям все это? Каждая женщина хочет таких процедур возможно, но не у всех есть такие возможности, в первую очередь материальные», — обсуждают фолловеры.

«Чтобы выглядеть хорошо, нужна в первую очередь система. Не важно, где ты будешь наносить крем на лицо — в салоне или дома, главное это делать ежедневно», — пояснила звезда.

«Я в основном делаю процедуры дома из-за недостатка времени. Но когда получается доехать до косметолога, это всегда маленькое событие и желание попробовать что-нибудь новое», — добавила она.