«Вернуть лицо»: 51-летняя Екатерина Стриженова показала, как косметолог делает из нее красавицу

«Когда приходишь к косметологу после ночной смены с просьбой "вернуть лицо"», — написала она, подчеркнув, что видео необходимо досмотреть до конца.
«#страшнаясила #этолицочьёнадолицо #упалочнулсягибс #маскаятебязнаю», — смеется телезвезда.
«Ужас, милая моя, как сил то хватает», «Катя, вы не только красивая, но еще и смелая женщина», «Теперь понятно, что в вашем возрасте вы так выглядите, столько на лицо наносить!! Молодейте и дальше», «Я люблю Екатерину, но зачем показывать людям все это? Каждая женщина хочет таких процедур возможно, но не у всех есть такие возможности, в первую очередь материальные», — обсуждают фолловеры.
«Чтобы выглядеть хорошо, нужна в первую очередь система. Не важно, где ты будешь наносить крем на лицо — в салоне или дома, главное это делать ежедневно», — пояснила звезда.
«Я в основном делаю процедуры дома из-за недостатка времени. Но когда получается доехать до косметолога, это всегда маленькое событие и желание попробовать что-нибудь новое», — добавила она.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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