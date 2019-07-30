«Вернула лицо на место»: Божена Рынска рассказала, как избавилась от брыл без пластической операции

Поклонники журналистки оценили ее откровенность и осыпали ее комплиментами. «Вы – невероятная красавица! Еще и умница, а эти два понятия редко сочетаются», «Ничего себе, какой результат!», «Помолодели мгновенно!! Очень хорошо», «Куколка».

Кстати, не так давно Рынска сделала процедуру «Альтера», о чем также сообщила подписчикам, но, звезда говорит, что не заметила особых изменений после нее, потому решила дополнить результат еще и нитями.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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