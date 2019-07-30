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«Вернула лицо на место»: Божена Рынска рассказала, как избавилась от брыл без пластической операции

Журналистка и светская львица Божена Рынска понемногу начала приходить в себя после преждевременного ухода из жизни мужа Игоря Малашенко и поделилась с поклонниками подробностями своей anti-age программы.

В своем микроблоге звезда выложила серию фотографий из клиники косметологии и пластической хирургии, под которой написала, что наконец-то избавилась от давно мучивших ее брыл.

«Меня давно уже мучили брылы – птоз, как говорят врачи, лицо поехало. А к подтяжке я была морально не готова. И долго еще не буду готова. Поэтому сделала под местной анестезией (самая неприятная часть процедуры) ниточки по нижнему краю лица», – сообщила Рынска.

По словам знаменитости, специалисты скорректировали ей овал лица всего двумя ниточками, сама процедура прошла быстро и практически безболезненно – никаких синяков не было вообще. Божена заявляет (и подкрепляет свое утверждение фотографиями), что результат виден мгновенно: «Зато теперь не надо фотошопить брылы, их просто нет. Можно сниматься, не улыбаясь».

Поклонники журналистки оценили ее откровенность и осыпали ее комплиментами. «Вы – невероятная красавица! Еще и умница, а эти два понятия редко сочетаются», «Ничего себе, какой результат!», «Помолодели мгновенно!! Очень хорошо», «Куколка».

Кстати, не так давно Рынска сделала процедуру «Альтера», о чем также сообщила подписчикам, но, звезда говорит, что не заметила особых изменений после нее, потому решила дополнить результат еще и нитями.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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