«Вернула лицо на место»: Божена Рынска рассказала, как избавилась от брыл без пластической операции

В своем микроблоге звезда выложила серию фотографий из клиники косметологии и пластической хирургии, под которой написала, что наконец-то избавилась от давно мучивших ее брыл.
«Меня давно уже мучили брылы – птоз, как говорят врачи, лицо поехало. А к подтяжке я была морально не готова. И долго еще не буду готова. Поэтому сделала под местной анестезией (самая неприятная часть процедуры) ниточки по нижнему краю лица», – сообщила Рынска.
По словам знаменитости, специалисты скорректировали ей овал лица всего двумя ниточками, сама процедура прошла быстро и практически безболезненно – никаких синяков не было вообще. Божена заявляет (и подкрепляет свое утверждение фотографиями), что результат виден мгновенно: «Зато теперь не надо фотошопить брылы, их просто нет. Можно сниматься, не улыбаясь».
Поклонники журналистки оценили ее откровенность и осыпали ее комплиментами. «Вы – невероятная красавица! Еще и умница, а эти два понятия редко сочетаются», «Ничего себе, какой результат!», «Помолодели мгновенно!! Очень хорошо», «Куколка».
Кстати, не так давно Рынска сделала процедуру «Альтера», о чем также сообщила подписчикам, но, звезда говорит, что не заметила особых изменений после нее, потому решила дополнить результат еще и нитями.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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