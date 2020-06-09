Верхняя губа молодой матери лопнула в 5 местах из-за неправильно введенных филлеров

Как передает британский онлайн-портал The Sun, три года назад Джемма уже прибегала к контурной пластике губ, и все прошло без проблем. Результат ей очень понравился, потому через год она радостно повторила процедуру, но врач немного увеличила дозу наполнителя, из-за чего у нее образовался небольшой комочек с правой стороны верхней губы и появилась болезненная припухлость, из-за чего она не могла есть. В итоге Джемме пришлось пойти к косметологу повторно, чтобы он растворил комочек специальным препаратом, после чего она вернулась к обычной жизни.

Однако спустя 8 месяцев проблемы с верхней губой вернулись. Она стала горячей и сильно опухла, появились жжение и пульсация: «Я подозревала, что проблемы могут вернуться, но надеялась, что к утру все пройдет – как же я ошибалась! Я проснулась, а губы опухли настолько, что я едва могла говорить. В течение следующих дней ситуация лишь ухудшалась, опухоль все нарастала, а потом губа внезапно разорвалась аж в 5 местах. Это было отвратительно и очень болезненно».