Верхняя губа молодой матери лопнула в 5 местах из-за неправильно введенных филлеров
Как передает британский онлайн-портал The Sun, три года назад Джемма уже прибегала к контурной пластике губ, и все прошло без проблем. Результат ей очень понравился, потому через год она радостно повторила процедуру, но врач немного увеличила дозу наполнителя, из-за чего у нее образовался небольшой комочек с правой стороны верхней губы и появилась болезненная припухлость, из-за чего она не могла есть. В итоге Джемме пришлось пойти к косметологу повторно, чтобы он растворил комочек специальным препаратом, после чего она вернулась к обычной жизни.
Однако спустя 8 месяцев проблемы с верхней губой вернулись. Она стала горячей и сильно опухла, появились жжение и пульсация: «Я подозревала, что проблемы могут вернуться, но надеялась, что к утру все пройдет – как же я ошибалась! Я проснулась, а губы опухли настолько, что я едва могла говорить. В течение следующих дней ситуация лишь ухудшалась, опухоль все нарастала, а потом губа внезапно разорвалась аж в 5 местах. Это было отвратительно и очень болезненно».
Джемма призналась, что испытывала как физические, так и моральные страдания. Она начала рыдать и не могла остановиться, потому что была очень напугана, что могу остаться изуродованной на всю жизнь. Ей было стыдно даже выходить из дома и рассказывать людям, что с ней произошло. Женщина 6 недель находилась на больничном, во время которого посетила врача, который заявил, что причиной всему герпес, и отправил ее домой с таблетками и мазями. Губа Джеммы начала постепенно проходить, но затем произошел рецидив. И так повторялось несколько раз на протяжении 1,5 лет, причем боль с каждым разом становилась все сильнее, а волдырей появлялось все больше. Отчаявшись, женщина записалась на прием к частному косметологу, который объяснил, почему так происходит. По словам врача, наполнитель так до конца и не рассосался за 2 года, он будто попал в ловушку, из-за чего и происходят постоянные воспаления, нагноения и разрывы ткани. Теперь девушка ожидает специализированного лечения, чтобы удалить его и закрыть вопрос увеличения губ для себя навсегда.
Фото: depositphotos
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