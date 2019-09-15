Вера Брежнева в прозрачном платье прощается с летом

«Вы космическая женщина», «Официально самая женственная», «Шикарность Веры на этом фото зашкаливает», «Хочу такое белье, платье ,тело))) хаха прекрасная и грациозная», «Кайф красота», «Здесь должен быть комментарий "вы же мать" типо. А так супер», «Еще должно быть финальное фото бабьего ЛЕТА», «Единственное чего прошу, не переставать радовать нас своими роскошными фотографиями», — комментируют подписчики.

А для вас лето кончилось? Или есть возможность продлить — хотя бы в душе?