Вера Брежнева в прозрачном платье прощается с летом

«Официально финальная фотография моего лета 2019... пожалуй, это был самый интересный сезон за последнее время... столько проектов одновременно я еще не готовила... но успела и отдохнуть... потому что осень будет жаркой», — написала она.
«Вы космическая женщина», «Официально самая женственная», «Шикарность Веры на этом фото зашкаливает», «Хочу такое белье, платье ,тело))) хаха прекрасная и грациозная», «Кайф красота», «Здесь должен быть комментарий "вы же мать" типо. А так супер», «Еще должно быть финальное фото бабьего ЛЕТА», «Единственное чего прошу, не переставать радовать нас своими роскошными фотографиями», — комментируют подписчики.
А для вас лето кончилось? Или есть возможность продлить — хотя бы в душе?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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