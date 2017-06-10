Вера Брежнева о кардинальной смене имиджа: «Мне захотелось внести изюминку в наши отношения»
Длинные густые волосы всегда были визитной карточкой Веры Брежневой. Однако с приходом лета певица решилась на кардинальные перемены. Она распрощалась с роскошными локонами и сделала стильное каре, что очень удивило ее поклонников. В новом образе Вера появилась на зеленой дорожке премии «МУЗ ТВ 2017» и произвела настоящий фурор.
Среди подписчиков артистки были те, кому подобная смена имиджа категорически не понравилась и те, кому прическа пришлась по душе. В любом случае, всех интересовало, что же с подвигло Брежневу на это. В своем блоге певица решила наконец ответить всем «волнующимся» и объяснить причину смены прически.
Доброе утро) Немного о моей личной жизни Ответы на часто задаваемые вопросы 1) мои отношения с длинными волосами длились больше 15 лет. 2) да, я решилась и подстриглась. 3) нет, я не жалею и не надо их жалеть за меня 4) я кайфую. Легкость, свежесть, что-то новое. 5) мне просто захотелось внести изюминку в наши отношения 6) они были не против 7) волосы не зубы - отрастут . Даже уже растут. 8) очень нравлюсь себе с новой прической. 9) волосы здоровые и немного светлее, на солнышке кажутся еще светлее. 10) обожаю эксперименты Всех благ и бла-бла-благ Восхитительное платье @terekhovofficial / @terekhovboutiques Украшения @runa_jewelry мэйк @mariachepchugova_mua
Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)
Пользователи Сети поддержали Веру, отметив, что ей хорошо в любом образе: «Вы красивы в любом обличие, потому что красота идёт изнутри», «С любыми волосами ты душечка хороша!», «Когда женщина что-то изменяет в себе - это хорошо.»,«Вера вы так прекрасны с новой причёской».
Фото: instagram.com, starface.ru