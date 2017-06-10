35-летняя певица объяснила, почему сделала каре

Длинные густые волосы всегда были визитной карточкой Веры Брежневой. Однако с приходом лета певица решилась на кардинальные перемены. Она распрощалась с роскошными локонами и сделала стильное каре, что очень удивило ее поклонников. В новом образе Вера появилась на зеленой дорожке премии «МУЗ ТВ 2017» и произвела настоящий фурор.

Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) Июн 10 2017 в 11:04 PDT

Среди подписчиков артистки были те, кому подобная смена имиджа категорически не понравилась и те, кому прическа пришлась по душе. В любом случае, всех интересовало, что же с подвигло Брежневу на это. В своем блоге певица решила наконец ответить всем «волнующимся» и объяснить причину смены прически.