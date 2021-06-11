Вечный герой Форд и рыцарь Коннери: как выглядят герои «Индианы Джонса» спустя 40 лет
Журналисты британского таблоида Daily Star выяснили, что стало со звездами легендарного фильма, с момента выхода первой части которого прошло немалых 40 лет.
Главного героя Индиану Джонса во всех четырех фильмах сыграл Харрисон Форд — один из популярнейших актеров Голливуда. К моменту съемок актер уже был известен благодаря роли в «Звездных войнах». За свою карьеру он успел сняться в более чем 80 голливудских фильмах и многократно был номинирован на престижные кинопремии, например, на премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль», «Золотой глобус» и прочие. А за объективами камер Форд отец пятерых детей и женат на актрисе Калисте Флокхарт, брак с ней у артиста третий. Кроме того, он лицензированный пилот и экологический активист.
Фото: Globallook
Карен Аллен снималась в двух частях франшизы — «В поисках утраченного ковчега» и «Королевство хрустального черепа». Ей досталась роль возлюбленной знаменитого археолога Марион Равенвуд. После съемок она продолжала участвовать во многих проектах, но так и не обзавелась обширной фильмографией. Сегодня Карен 69 лет и она не завершила карьеру актрисы, а также имеет свою собственную текстильную компанию.
Фото: Globallook
Шотландский актер и кинопродюсер Шон Коннери сыграл более чем в 70 фильмах за всю карьеру. Наибольшую популярность обрел после роли секретного агента Джеймса Бонда. В франшизе об Индиане Джонсе сыграл Генри Джонса-старшего в части «Последний крестовый поход». Он официально завершил актерскую карьеру в 2006 году и умер в прошлом году в возрасте 90 лет в своем доме на Багамах.
Коннери лауреат «Оскара», получил титул рыцаря в 2000 году и был признан самым сексуальным мужчиной века в 1999 году и «величайшим живым шотландцем» в 2004.
Фото: Globallook
Американская актриса Кейт Кэпшоу стала известной благодаря роли в части «Индиана Джонс и Храм судьбы». Она снималась и в других фильмах, но в 2001 году завершила карьеру актрисы. Что касается личной жизни, то Кейт вышла замуж за известного режиссера Стивена Спилберга и у них родилось семеро детей.
Фото: Globallook
В фильме «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» сыграл британский актер и продюсер Рэй Уинстон. Он снялся в многочисленных телевизионных проектах и кино. В большинстве своем известен по фильмам «Отступники», «Вторжение», «Король Артур» и «Холодная гора».
Фото: Globallook
Лауреат премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Премии Гильдии киноактеров США» Кейт Бланшетт снималась в «Королевстве Хрустального черепа». Ей досталась роль Ирины Спалко — агента КГБ.
Бланшетт одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Она учувствовала и в других хитовых франшизах: трилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», «Тор: Рагнарек», а также «8 подруг Оушена». Сейчас актриса живет в роскошном загородном доме с мужем Эндрю Аптоном и четырьмя детьми.
Фото: Globallook
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!