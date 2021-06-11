Вечный герой Форд и рыцарь Коннери: как выглядят герои «Индианы Джонса» спустя 40 лет

Шотландский актер и кинопродюсер Шон Коннери сыграл более чем в 70 фильмах за всю карьеру. Наибольшую популярность обрел после роли секретного агента Джеймса Бонда. В франшизе об Индиане Джонсе сыграл Генри Джонса-старшего в части «Последний крестовый поход». Он официально завершил актерскую карьеру в 2006 году и умер в прошлом году в возрасте 90 лет в своем доме на Багамах.

Коннери лауреат «Оскара», получил титул рыцаря в 2000 году и был признан самым сексуальным мужчиной века в 1999 году и «величайшим живым шотландцем» в 2004.