«Вечно молодая» модель раскрыла свой главный секрет неувядающей красоты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, модель уверена, что именно растительная диета помогает ей чувствовать себя здоровее, чем в 20 лет, и выглядеть сильно моложе. По ее словам, женщина стала веганкой 15 лет назад и с тех пор не отходит от своих принципов.
Виктория утверждает: «Я не ела мясо лет с шести, а веганкой стала в 33 года, когда узнала всю правду о молочных продуктах, — рассказывает Виктория. — Уверена, что переход на растительное питание отразился на моей внешности. Я чувствую себя более здоровой и привлекательной, чем 20 лет назад». Также модель добавляет, что благодаря веганству у нее нет морщин. Более того, она никогда не колола ботокс, не прибегала к инъекционным методикам омоложения и не пользовалась косметикой, протестированной на животных.
Женщина рассказывает, что возраст для нее – это лишь цифры в паспорте, но в работе они мешают, так как модельный бизнес зациклен на этом. При этом Пирс призналась, что на одном из кастингов она соврала о том, сколько ей лет, потому что рассматривались кандидатуры исключительно до 38 лет. Однако после того, как она получила работу, призналась организаторам, что на самом деле ей на 10 лет больше, чем немало удивила и даже шокировала их. «Я считаю, что зрелым моделям есть что предложить в индустрии и не хочу быть лишь набором цифр. Уверена, индустрия нуждается в серьезных переменах, ведь сегодня женщины любых возрастов страдают от комплексов, хотя модельный бизнес напротив должен вселять в них уверенность», – резюмирует Пирс.
Фото: Instagram
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