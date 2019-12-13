«Вечно молодая» модель раскрыла свой главный секрет неувядающей красоты

Как сообщает британское онлайн-издание Daily Mail, модель уверена, что именно растительная диета помогает ей чувствовать себя здоровее, чем в 20 лет, и выглядеть сильно моложе. По ее словам, женщина стала веганкой 15 лет назад и с тех пор не отходит от своих принципов.

Виктория утверждает: «Я не ела мясо лет с шести, а веганкой стала в 33 года, когда узнала всю правду о молочных продуктах, — рассказывает Виктория. — Уверена, что переход на растительное питание отразился на моей внешности. Я чувствую себя более здоровой и привлекательной, чем 20 лет назад». Также модель добавляет, что благодаря веганству у нее нет морщин. Более того, она никогда не колола ботокс, не прибегала к инъекционным методикам омоложения и не пользовалась косметикой, протестированной на животных.