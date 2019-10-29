Повернула время вспять: бабушка двух внуков рассказала, как ей удается в 50 лет выглядеть на 25
По словам женщины, которые приводит британский онлайн-портал Daily Mail, при любых обстоятельствах она каждые две недели посещает спа-салон, где она плавает, расслабляется, посещает сауну, причем непременно делает это в одиночестве.
Раз в месяц у Трейси по плану обязательная встреча с косметологом, который приходит к ней домой и делает массаж лица, кожи головы и спины со специальными маслами, которые помогают избавиться от стресса.
Фото: Instagram
Второе правило, которого придерживается британка – всегда перед выходом на улицу наносить солнцезащитные средства. Она уверена, что благодаря этому процесс старения существенно замедляется.
«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно это касается зоны живота. Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь», – поясняет Трейси Белинда.
Кроме того, год назад женщина начала принимать заместительную гормональную терапию, которую ей подобрал врач. Она признается, что услышала о терапии по телевизору от телеведущей, которая сообщила, что ЗГТ помогла ей справиться с симптомами менопаузы. «Уже спустя неделю после начала приема препаратов я почувствовала себя более энергичной, у меня повысилось либидо. Мне будто снова 30 лет!» – резюмировала Трейси.
Фото: vostock-photo, Instagram
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