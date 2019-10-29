Повернула время вспять: бабушка двух внуков рассказала, как ей удается в 50 лет выглядеть на 25

По словам женщины, которые приводит британский онлайн-портал Daily Mail, при любых обстоятельствах она каждые две недели посещает спа-салон, где она плавает, расслабляется, посещает сауну, причем непременно делает это в одиночестве.

Раз в месяц у Трейси по плану обязательная встреча с косметологом, который приходит к ней домой и делает массаж лица, кожи головы и спины со специальными маслами, которые помогают избавиться от стресса.