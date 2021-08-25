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Важен правильный уход: как после жаркого лета вернуть волосам здоровый вид

Из-за активного воздействия солнца на наши волосы они становятся очень сухими, потому с окончанием лета и знойной жары необходимо восстанавливать свою шевелюру. «Летом солнце высушивает волосы. Поэтому в начале осени обязательно пройдите курс процедур увлажнения и питания волос», — объяснила бьюти-эксперт по волосам сервиса «СберУслуги» Елена Коростелева. По ее словам, наилучшим решением будет не только домашний уход, а совместно с салонным восстановление.
Важен правильный уход: как после жаркого лета вернуть волосам здоровый вид

«Например, есть новые уходы с глубоким увлажнением и заполнением волос коллагеном и кератином, восстановлением липидного слоя. Благодаря этому волосы обретают упругость, плотность и эластичность», — рассказала Елена Коростелева о салонных процедурах «Газете.ru».

В домашних условиях ухаживать за волосами необходимо с помощью средств с пантенолом, гиалуроновой кислотой и витаминами Е и С в составе, посоветовала специалист. Поскольку данные компоненты способны восстановить потерю влаги и вернуть эластичность, блеск и упругость волосам. «Таким образом, волосы подготавливаются к более холодной осенней поре. Они будут меньше электризоваться и терять форму под шапками», — сообщила эксперт.

По словам Елены, носить и выбирать головные уборы рекомендуется исключительно из натуральных материалов, так как они защищают шевелюру от смога и загрязнений, а кожу головы — от перепада температур.

Фото: freepik.com

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