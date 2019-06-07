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Василиса Володина высказалась о пластике и показала, как выглядела 30 лет назад

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Василиса Володина

Фото: Instagram Василисы Володиной
Астролог поделилась своими размышлениями в Instagram.

Красавице-астрологу Василисе Володиной 45 лет. Многие уверены, что своим отличным внешним видом блондинка обязана пластическим хирургам. На днях Василиса опубликовала в Instagram фото-сравнение себя сегодняшней с собой 15-летней. В подписи к снимку блондинка резко высказалась о слухах о пластике: «В 15 мне казалось, что улыбаться не круто (советский человек вообще же никогда не улыбается)😔. Сейчас у меня другие заморочки - редко фотографируюсь анфас, чаще боком, чтобы щеки точно помещались в инста-квадрат😜 <…>Я тут несколько раз читала от людей (с закрытыми профилями, разумеется🤡), что непозволительно часто делаю пластические операции и стала похожа на всех звезд шоу-бизнеса. 🙂🙂🙂🙂🙂🙂 Им, блюстителям косметологической нравственности, ставящим на аватарки котов, посвящаю этот коллаж - рассматривайте, ищите следы драматического вмешательства хирурга💉🔪, если найдете - пишите письма в 1989-й год».

«Как говорила моя бабушка-медик «генетика - наше всё». Пусть завидуют молча. Видели красот, знаем красота истинная», «Василиса, позвольте людям Вам завидовать. Вам все-равно, а у них в жизни хоть что-то радостное😂», «Ну хороший косметолог и филеры на лицо , что уж говорить, само так не бывает», «А, щечки! Кругленькие. Ботокс?», «Хм, а я ни разу не заметила в вас намека на пластику», «И слева девочка и справа! Хирургам тут работы нет!», «Как два разных человека», «С годами вы стали моложе и краше», «Тот случай, когда с годами женщина становится красивей», — обсуждают коллаж фолловеры.

А вам нравится, как выглядит Василиса Володина?

Больше о Василисе Володиной вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Красный квадрат

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