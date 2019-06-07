Василиса Володина высказалась о пластике и показала, как выглядела 30 лет назад

Красавице-астрологу Василисе Володиной 45 лет. Многие уверены, что своим отличным внешним видом блондинка обязана пластическим хирургам. На днях Василиса опубликовала в Instagram фото-сравнение себя сегодняшней с собой 15-летней. В подписи к снимку блондинка резко высказалась о слухах о пластике: «В 15 мне казалось, что улыбаться не круто (советский человек вообще же никогда не улыбается)😔. Сейчас у меня другие заморочки - редко фотографируюсь анфас, чаще боком, чтобы щеки точно помещались в инста-квадрат😜 <…>Я тут несколько раз читала от людей (с закрытыми профилями, разумеется🤡), что непозволительно часто делаю пластические операции и стала похожа на всех звезд шоу-бизнеса. 🙂🙂🙂🙂🙂🙂 Им, блюстителям косметологической нравственности, ставящим на аватарки котов, посвящаю этот коллаж - рассматривайте, ищите следы драматического вмешательства хирурга💉🔪, если найдете - пишите письма в 1989-й год».