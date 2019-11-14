passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Ваши ногти поедает плесень»: женщина сделала маникюр с мехом и была раскритикована в Сети

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Маникюр с зеленым мехом, вдохновленный Гринчем

Фото: Instagram

Ногтями, украшенными пушистым мехом, сегодня сложно кого-то удивить – этот тренд внезапно появился в конце 2017 года и к 2019-му благополучно устарел. Однако, несмотря на то, что все модные и бьюти-эксперты настоятельно рекомендуют забыть о меховом маникюре, не все готовы его так же быстро разлюбить.

Как передает британский портал The Sun, ссылаясь на группу в социальной сети Facebook That’s It I’m Nail Shaming, женщина решила сделать себе подобный маникюр с зеленым мехом и радостно выложила фото с конечным результатом работы мастера ногтевого сервиса в социальные сети, пояснив, что, несмотря на то, что на дворе только ноябрь, у нее уже рождественское настроение, потому она вместо традиционного дизайна выбрала маникюр в стиле главного героя фильма «Гринч – похититель Рождества».

Необычный маникюр, несмотря на объяснения, ввел пользователей соцсетей в состояние шока: снимок ногтей с зеленым мехом собрал несколько тысяч лайков и сотни комментариев, в которых люди делятся ужасом, который они испытали от этого «волосатого» дизайна. Один из пользователей написал, что такой маникюр сбивает с толку, потому что «кажется, что ногти пожирает опасная плесень», другой добавил, что «это похоже на грибок, который разрастается на хлебе, когда забываешь его в холодильнике». Подписчики группы также поинтересовались: «Надо ли сушить такой маникюр феном после душа?», «Что происходит с такими ногтями, когда их надо вытереть?», «Такой маникюр очень удобен: он как встроенная туалетная бумага, которая всегда с тобой», «Гринч бы не оценил такое творчество».

Фото: vostock-photo, Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!