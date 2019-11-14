«Ваши ногти поедает плесень»: женщина сделала маникюр с мехом и была раскритикована в Сети
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Как передает британский портал The Sun, ссылаясь на группу в социальной сети Facebook That’s It I’m Nail Shaming, женщина решила сделать себе подобный маникюр с зеленым мехом и радостно выложила фото с конечным результатом работы мастера ногтевого сервиса в социальные сети, пояснив, что, несмотря на то, что на дворе только ноябрь, у нее уже рождественское настроение, потому она вместо традиционного дизайна выбрала маникюр в стиле главного героя фильма «Гринч – похититель Рождества».
Необычный маникюр, несмотря на объяснения, ввел пользователей соцсетей в состояние шока: снимок ногтей с зеленым мехом собрал несколько тысяч лайков и сотни комментариев, в которых люди делятся ужасом, который они испытали от этого «волосатого» дизайна. Один из пользователей написал, что такой маникюр сбивает с толку, потому что «кажется, что ногти пожирает опасная плесень», другой добавил, что «это похоже на грибок, который разрастается на хлебе, когда забываешь его в холодильнике». Подписчики группы также поинтересовались: «Надо ли сушить такой маникюр феном после душа?», «Что происходит с такими ногтями, когда их надо вытереть?», «Такой маникюр очень удобен: он как встроенная туалетная бумага, которая всегда с тобой», «Гринч бы не оценил такое творчество».
Фото: vostock-photo, Instagram
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