«Ваши ногти поедает плесень»: женщина сделала маникюр с мехом и была раскритикована в Сети

Необычный маникюр, несмотря на объяснения, ввел пользователей соцсетей в состояние шока: снимок ногтей с зеленым мехом собрал несколько тысяч лайков и сотни комментариев, в которых люди делятся ужасом, который они испытали от этого «волосатого» дизайна. Один из пользователей написал, что такой маникюр сбивает с толку, потому что «кажется, что ногти пожирает опасная плесень», другой добавил, что «это похоже на грибок, который разрастается на хлебе, когда забываешь его в холодильнике». Подписчики группы также поинтересовались: «Надо ли сушить такой маникюр феном после душа?», «Что происходит с такими ногтями, когда их надо вытереть?», «Такой маникюр очень удобен: он как встроенная туалетная бумага, которая всегда с тобой», «Гринч бы не оценил такое творчество».

Фото: vostock-photo, Instagram

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