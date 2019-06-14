«Вам здесь лет 20»: фанаты не узнают Анну Семенович на новых фотографиях

«Грудастая императрица», «Мне кажется или грудь больше стало?», «Аня, подскажите, что за корсет всегда на вас надет? Какая Фирма?», «Вы на каждом фото такая разная. Классная фотосессия», «Какая хорошенькая!!! Вам здесь лет 20, это старое фото, да?», — обсуждают подписчики.