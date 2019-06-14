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«Вам здесь лет 20»: фанаты не узнают Анну Семенович на новых фотографиях

Поклонники раскритиковали Анну Семенович за чрезмерное использование фотошопа.

Фотографии, которыми делится Анна Семенович в своем блоге, — яркие и красивые. На них талия звезды выглядит удивительно тонкой, грудь — пышной, а лицо — молодым. Не всем поклонникам это нравится.

«Грудастая императрица», «Мне кажется или грудь больше стало?», «Аня, подскажите, что за корсет всегда на вас надет? Какая Фирма?», «Вы на каждом фото такая разная. Классная фотосессия», «Какая хорошенькая!!! Вам здесь лет 20, это старое фото, да?», — обсуждают подписчики.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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