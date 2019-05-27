«Вам бы покушать, а то ребра торчат»: Анну Хилькевич жестко раскритиковали за платье с глубоким вырезом

«Фу блин», «Что за поза», «Ракурс не тот», «Где попа?», «Ребра видно, стремно а не красиво», «Сильно худая.... Поешь милая...», «Вам бы покушать, Аня. А то ребра торчат», «Ребрышки))) покушать нужно)))) платье красивое», «Для такого прекрасного платья надо иметь прекрасное тело. А тут оно висит и ребра торчат. В джинсах и кросах лучше на много», «Не красиво когда ребра торчат», «У вас рахит, судя по этому фото», «Ужасный вид, вроде дистрофия», «А как Вам Анна самой нравится фото !?», — тренируются в красноречии другие.