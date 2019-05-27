«Вам бы покушать, а то ребра торчат»: Анну Хилькевич жестко раскритиковали за платье с глубоким вырезом

«Как вам такое в 12 часов дня😝🙈 только проснулась, жду когда чай заварится», — шутит актриса.
«Вау вау вау, нет слов», «Какая Красотка», «Богиня», «Бомбическое платье», «Как будто 2х детей и нет», «Как можно быть такой красивой», «Ты невероятно красивая», — делают комплименты одни.
«Фу блин», «Что за поза», «Ракурс не тот», «Где попа?», «Ребра видно, стремно а не красиво», «Сильно худая.... Поешь милая...», «Вам бы покушать, Аня. А то ребра торчат», «Ребрышки))) покушать нужно)))) платье красивое», «Для такого прекрасного платья надо иметь прекрасное тело. А тут оно висит и ребра торчат. В джинсах и кросах лучше на много», «Не красиво когда ребра торчат», «У вас рахит, судя по этому фото», «Ужасный вид, вроде дистрофия», «А как Вам Анна самой нравится фото !?», — тренируются в красноречии другие.
А вы на чьей стороне?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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