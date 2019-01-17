Валерия призналась, что возит на гастроли весы

Поклонники восхищаются стройной фигурой 50-летней певицы Валерии. Артистка ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом и правильно питается. В недавнем интервью журналу «Зажигай» Валерия призналась, что постоянно следит за своим весом и даже на гастролях не расстается с весами: «Отслеживаю свой вес каждый день. Если вижу, что немного переела, делаю разгрузочный день». При этом блондинка отметила, что в ее райдере нет каких-либо особенных требований: «Мой перечень условий не отличается ничем особенным: вода, фрукты, овощи, минимальный набор, чтобы перекусить, если не захочется обедать».