Валерия показала себя с длинными волосами, но не все поклонники оценили: «С каре вы выглядите моложе»
Фото: Instagram
Певицу Валерию мы привыкли видеть блондинкой – и действительно светлому цвету волос она верна уже долгие годы, а вот со стрижками время от времени она любит поэкспериментировать. Осенью прошлого года она предстала перед поклонниками со стильным каре, и тогда они дружно поддержали изменения в ее облике, заявив, что с каре она выглядит на 30 лет, не больше.
И вот, сидя дома в самоизоляции, певица решила вспомнить былые времена и выложила в свой микроблог в соцсети Instagram архивное фото, на котором у нее еще длинные волосы и каскадная стрижка с челкой. Снимок был для привлечения внимания, потому что в посте певица не ностальгировала об отрезанных локонах, а порадовалась, что погода сейчас прохладная, и это хорошо, потому что так легче оставаться дома.
«Друзья, вот сижу и думаю: хорошо, что погода так себе, иначе бы все уже высыпали на улицу в поисках приключений, а надо сидеть тихо по норкам. Набираемся терпения, мои хорошие – скоро все наладится. Всех люблю и желаю добра. Давайте не сеять вирусы злобы и агрессии, они не помогают, а только вредят», – написала Валерия. Однако поклонники певицы не могли не обсудить, с какой прической певице лучше. «С длинными волосами вам хорошо, но с каре вы выглядите моложе и более стильно», – написали сторонники каре. «Валерия! Вам очень идут длинные волосы», – уверены другие. А третьи просто отметили, что их любимица с любой прической хороша и выглядит просто роскошно – как юная девочка: «Какая вы здесь красивая, вам очень идет голубой цвет в одежде», «Какая добрая, красивая и очень позитивная. Про талант вообще молчу. Вы очень классная», «Вы очень красивая», «Вы прекрасны», «Какая же роскошная Валерия!!!».
Фото: Instagram
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