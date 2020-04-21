Валерия показала себя с длинными волосами, но не все поклонники оценили: «С каре вы выглядите моложе»

Певицу Валерию мы привыкли видеть блондинкой – и действительно светлому цвету волос она верна уже долгие годы, а вот со стрижками время от времени она любит поэкспериментировать. Осенью прошлого года она предстала перед поклонниками со стильным каре, и тогда они дружно поддержали изменения в ее облике, заявив, что с каре она выглядит на 30 лет, не больше.

И вот, сидя дома в самоизоляции, певица решила вспомнить былые времена и выложила в свой микроблог в соцсети Instagram архивное фото, на котором у нее еще длинные волосы и каскадная стрижка с челкой. Снимок был для привлечения внимания, потому что в посте певица не ностальгировала об отрезанных локонах, а порадовалась, что погода сейчас прохладная, и это хорошо, потому что так легче оставаться дома.