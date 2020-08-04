В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок — Мария Шарапова на первом месте

Почетную третью «ступень» пьедестала самых красивых россиянок заняла супермодель Ирина Шейк, перед чарами которой в свое время не устоял голливудский красавец Брэдли Купер. Кроме того, в топ-5 вошли 16-летняя фигуристка Анна Щербакова, которая, несмотря на свой юный возраст, уже стала двукратной чемпионкой России, и 18-летняя Алина Загитова, которая уже может похвастаться званием олимпийской чемпионки и является серебряным призером чемпионата Европы 2020. Издание подчеркивает, что японцы обожают не только Алину, но и ее собаку породы акита-ину. Любопытно, что все самые красивые женщины, по мнению японцев, отличаются довольно высоким ростом, очень белой кожей и яркой внешностью.

Фото: Instagram mariasharapova

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