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В TikTok обнаружили «близнеца» голливудской актрисы Аманды Сейфрид

20-летняя жительница Туниса стала популярной среди пользователей социальной сети TikTok из-за поразительного сходства с актрисой Амандой Сейфрид, которая известна по фильмам «Мамма Mia!», «Анон» и «Время». Так, тиктокерша под ником russsah выложила видео, где копировала выражения лица знаменитости, фото которой были на фоне. Кстати, данная публикация разлетелась по Сети и набрала три миллиона просмотров.