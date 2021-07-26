В TikTok обнаружили «близнеца» голливудской актрисы Аманды Сейфрид
20-летняя жительница Туниса стала популярной среди пользователей социальной сети TikTok из-за поразительного сходства с актрисой Амандой Сейфрид, которая известна по фильмам «Мамма Mia!», «Анон» и «Время». Так, тиктокерша под ником russsah выложила видео, где копировала выражения лица знаменитости, фото которой были на фоне. Кстати, данная публикация разлетелась по Сети и набрала три миллиона просмотров.
Героиня материала, известная как Роу, удивила тиктокеров своим сходством с американской актрисой Сейфрид. Тогда некоторые пользователи были полностью уверены, что наткнулись на настоящую Аманду, а кто-то считал их родственниками, вроде сестер-близнецов. Об этом сообщили в соответствующем материале Daily Mail.
@russsah
Reply to @sweetlikehani since I get this every day #fyp #amandaseyfried♬ LAY ALL YOUR LOVE ON ME - Owen Kelley
По данным британского издания, пользователи также сравнивали Роу с австралийской актрисой Фиби Тонкин, норвежской моделью Кристин Фростед и уроженкой Перта моделью и актрисой Джеммой Уорд.
Фото: Globallook
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