logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В странном головном уборе и без одежды: 50-летняя Валерия восхитила фанатов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

Валерия

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Певица Валерия решила опубликовать еще один снимок из недавней фотосессии.

На новом кадре из свежей глянцевой фотосессии Валерия предстала, по ее собственному выражению, в образе «современной Нефертити». Как сочли стилист и фотограф, он включает в себя высокий головной убор из воздушной черной органзы и эффектное бриллиантовое колье — и больше ничего.

Большинство поклонников высказались о таком неожиданном перевоплощении Валерии с восхищением: «Просто супер», «Какой загадочный образ», «Бесподобно, вам очень идет», «Надо брать пример женщинам с Валерии», «Шикарно, божественно».

Напомним, на днях Валерия выложила другой снимок из этой же фотосессии — пожалуй, самый спорный. Лицо певицы почти полностью закрывает украшение из камней — такие не так давно были на лицах моделей на подиумах.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
84-летний Олег Басилашвили стал неузнаваемым из-за тяжелой болезни, грозящей ему ампутацией ноги
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями