В странном головном уборе и без одежды: 50-летняя Валерия восхитила фанатов

На новом кадре из свежей глянцевой фотосессии Валерия предстала, по ее собственному выражению, в образе «современной Нефертити». Как сочли стилист и фотограф, он включает в себя высокий головной убор из воздушной черной органзы и эффектное бриллиантовое колье — и больше ничего.