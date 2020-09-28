В Сети высмеяли платье со странным декольте

Любительницы моды были очарованы нарядом, но признались, что не надели бы такое на публику. Большинство пользователей сошлись во мнении, что в подобном платье будет очень неудобно. «Это платье не для меня. Оно на четыре размера меньше, чем нужно модели», - написала пользователь. «При любом дуновении ветра ваша грудь станет достоянием общественности», - согласилась еще одна девушка. «Смелое мини-платье больше подходит для стрип-клубов», - добавила еще один юзер. «Платье прекрасно, но вам нужен размер побольше. И вы не боитесь, что ваша очаровательная грудь выпадет?» - спросила подписчица.