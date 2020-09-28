В Сети высмеяли платье со странным декольте
Девушка в крохотном красном платье очаровала пользователей Instagram. На фото смуглая модель с кудрявыми длинными волосами и округлыми формами сидит на высоком стуле, чуть согнув ногу. На ней маленькое облегающее платье с одним рукавом и необычном декольте.
В верхней части платье едва скрывает соски, а из-под материи хорошо угадываются очертания груди. Снимок набрал более 20 тысяч лайков.
Любительницы моды были очарованы нарядом, но признались, что не надели бы такое на публику. Большинство пользователей сошлись во мнении, что в подобном платье будет очень неудобно. «Это платье не для меня. Оно на четыре размера меньше, чем нужно модели», - написала пользователь. «При любом дуновении ветра ваша грудь станет достоянием общественности», - согласилась еще одна девушка. «Смелое мини-платье больше подходит для стрип-клубов», - добавила еще один юзер. «Платье прекрасно, но вам нужен размер побольше. И вы не боитесь, что ваша очаровательная грудь выпадет?» - спросила подписчица.
Фото: Instagram/ @prettylittlething Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!