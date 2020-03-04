В Сети придумали необычный тест на стройность – с помощью тюбика губной помады

Как известно, выступающие ключицы с четкими ямочками считаются в Китае признаком особой красоты, аристократичности и стройности, потому неудивительно, что челлендж стремительно набрал популярность. Оказалось, что поставить помаду вертикально на ключицу не так уж просто – гораздо проще расположить ее горизонтально, но те, кому это удалось, с гордостью заявляют, что не просто поставили ее, но еще и смогли удержать в течение некоторого времени.

Однако не все оценили челлендж. Некоторые китаянки посчитали его оскорбительным и не несет никакой пользы. «Челлендж «Помада на ключице» бесполезен и лишь углубит стереотипы о красоте женщин с тонкой талией, глубокими ключицами и длинными ногами», – написала одна из пользовательниц, вторая добавила: «Я думаю, ты очень красивая, и у тебя отличные актёрские навыки. Но тебе не нужна такая странная реклама. Почему именно ключица? Ты сошла с ума?» Однако остальные отнеслись к нему более оптимистично: «Мамочка! Вы убиваете меня, вы такая худая, красивая и великая. Я вас очень сильно люблю», «Губная помада у меня есть, но мне нужно одолжить твою ключицу», «А можешь посадить меня в ключицу?»

Фото: Weibo

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