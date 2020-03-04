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В Сети придумали необычный тест на стройность – с помощью тюбика губной помады

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Weibo

В социальных сетях набирает силу новый бьюти-челлендж, которые поможет узнать, насколько вы худы. Чтобы выяснить это, достаточно обычного тюбика губной помады.

Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, тренд молниеносно стал популярен в китайском аналоге Twittera – Weibo, после того как популярная в Поднебесной и за ее пределами актриса Чэнь Шу, звезда фильма «Марсианин», опубликовала в своем профиле видео, на котором она запечатлена с открытой красной помадой, вертикально стоящей на ключице.

Чэнь Шу подписала видео: «Новый навык разблокирован. Попробуй сделать так же, присоединяйся к челленджу!» Ее видео всего за сутки набрало почти 200 миллионов просмотров, и сотни тысяч китаянок, пораженные спокойствием любимой актрисы и ее худобой, решили повторить эксперимент и проверить, насколько они привлекательны.

Как известно, выступающие ключицы с четкими ямочками считаются в Китае признаком особой красоты, аристократичности и стройности, потому неудивительно, что челлендж стремительно набрал популярность. Оказалось, что поставить помаду вертикально на ключицу не так уж просто – гораздо проще расположить ее горизонтально, но те, кому это удалось, с гордостью заявляют, что не просто поставили ее, но еще и смогли удержать в течение некоторого времени.

Однако не все оценили челлендж. Некоторые китаянки посчитали его оскорбительным и не несет никакой пользы. «Челлендж «Помада на ключице» бесполезен и лишь углубит стереотипы о красоте женщин с тонкой талией, глубокими ключицами и длинными ногами», – написала одна из пользовательниц, вторая добавила: «Я думаю, ты очень красивая, и у тебя отличные актёрские навыки. Но тебе не нужна такая странная реклама. Почему именно ключица? Ты сошла с ума?» Однако остальные отнеслись к нему более оптимистично: «Мамочка! Вы убиваете меня, вы такая худая, красивая и великая. Я вас очень сильно люблю», «Губная помада у меня есть, но мне нужно одолжить твою ключицу», «А можешь посадить меня в ключицу?»

Фото: Weibo

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