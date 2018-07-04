В Сети появились снимки полностью обнаженной 55-летней Жанны Агузаровой

Большинство знаменитостей выразили свою радость по поводу выхода сборной России в 1 /4 финала Чемпионата мира по футболу публикацией фото и видеороликов со спортсменами. Но певица Жанна Агузарова не была бы королевой эпатажа, если бы не… разделась для специальной фотосессии.
Жанна опубликовала откровенные снимки в своем микроблоге. «Это было жарко! С гордостью нанесла флаг нашей страны на мое мерцающее тело. Посвящаю лучи солнца российской футбольной команде, желаю им удачи», — так подписала звезда пикантные кадры.
Напомним, Агузарова долгое время провела за рубежом, но не так давно вернулась в Россию. Она призналась, что провела отпуск в Египте. Там она тоже делала подобные личные снимки, но стеснялась их выкладывать в соцсети.
Фото: Anton Belitsky, Gennadii Usoev, Evguenii Matveev, Natalya Loginova, Gennadii Sergeev, Nadezhda Lebedeva / Global Look Press