В Сети обсуждают новое фото Полины Гагариной: «Зачем эта верхняя губа, ведь такое прекрасное лицо было»

«Красивая. Губы что ли сделала?», «Зачем эта верхняя губа, ведь такое прекрасное лицо было», «И стала она одной из них. А были они все на одно лицо», «Полина сделала губы все таки. Я давно заметила. А какой летом был пост у Вас про естественную женскую красоту!... Не теряйте своей индивидуальности, Полина! На этом фото Вы похожи на Татьяну Овсиенко», «Тоже показалось, что с губами что то не то», «На первый взгляд кажется что чуть подкачены», «Выглядит как сделала», — оживились фолловеры.

Впрочем, Полина отрицает возможность постороннего вмешательства в черты ее лица: «Неееет😂😂😂 накрасила».

А вы за или против использования достижений современной косметологии?