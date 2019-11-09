В Сети обсуждают новое фото Полины Гагариной: «Зачем эта верхняя губа, ведь такое прекрасное лицо было»
«Эта девчушка сегодня идет на концерт @lazarevsergey! Сереня, жги», — написала певица под новой фотографией, но поклонники обратили внимание совсем не на подпись.
«Красивая. Губы что ли сделала?», «Зачем эта верхняя губа, ведь такое прекрасное лицо было», «И стала она одной из них. А были они все на одно лицо», «Полина сделала губы все таки. Я давно заметила. А какой летом был пост у Вас про естественную женскую красоту!... Не теряйте своей индивидуальности, Полина! На этом фото Вы похожи на Татьяну Овсиенко», «Тоже показалось, что с губами что то не то», «На первый взгляд кажется что чуть подкачены», «Выглядит как сделала», — оживились фолловеры.
Впрочем, Полина отрицает возможность постороннего вмешательства в черты ее лица: «Неееет😂😂😂 накрасила».
А вы за или против использования достижений современной косметологии?
Фото и видео: instagram
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