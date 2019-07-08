В Сети обсуждают фото похорошевшей Пугачевой на отдыхе: «Выглядит моложе чем жена Николаева»

В начале июля Алла Пугачева с детьми отправилась в Юрмалу, где многие звезды российской эстрады проводят летние каникулы. Морской воздух пошел на пользу артистке — это заметили подписчики ее блога, в котором звезда опубликовала фото со встречи с Игорем Николаевым и его супругой Юлией Проскуряковой.
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем МЫ», — написала она.
В комментариях поклонники отметили: Примадонна на снимке выглядит чуть ли не в два раза моложе своих лет.
«Алла Борисовна все молодеет», «Алла с Юлией смотрятся как ровестницы», «Пугачева выглядит моложе чем жена Николаева», «Алла вы потрясающе выглядите и некому, некому вас никогда непереплюнуть», «Юлии нужно взять уроки ухода за собой у Аллы Борисовны. АБ во всем прекрасна: в укладке волос, макияже, одежде», — пишут они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!