В Сети обсуждают фото похорошевшей Пугачевой на отдыхе: «Выглядит моложе чем жена Николаева»

В начале июля Алла Пугачева с детьми отправилась в Юрмалу, где многие звезды российской эстрады проводят летние каникулы. Морской воздух пошел на пользу артистке — это заметили подписчики ее блога, в котором звезда опубликовала фото со встречи с Игорем Николаевым и его супругой Юлией Проскуряковой.

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем МЫ», — написала она.