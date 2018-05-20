В Сети обсуждают фигуру располневшей Татьяны Догилевой

Актриса Татьяна Догилева стала гостьей посвященной юбилею юмористического видеожурнала «Городок» выпуска шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». В эфире передачи она рассказала, почему ее называют первой любовью Юрия Стоянова.
«Юра не любит, когда я рассказываю эту историю. Потому что уже надоело. Но я расскажу, что да, было», — призналась она. Звезда рассказала, что на первом курсе театрального училища все называли ее невестой Юрия из-за подходящей внешности: оба они были видными, красивыми.
«Стоянов был немного похож на героя, симпатичный, высокий и в кудрях», — вспоминает актриса.
Но вместо того, чтобы предаться ностальгии, зрители шоу принялись обсуждать изменившуюся внешность пары. И Стоянов, и Догилева, которым сейчас 60 и 61 год соответственно, располнели.
Впрочем, лишний вес не мешал женщине излучать позитив, делиться историями из жизни, искрометно шутить и стать настояшим украшением эфира.
Фото: кадры из эфира