В Сети обсуждают фигуру располневшей Татьяны Догилевой

Актриса Татьяна Догилева стала гостьей посвященной юбилею юмористического видеожурнала «Городок» выпуска шоу «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1». В эфире передачи она рассказала, почему ее называют первой любовью Юрия Стоянова.

«Юра не любит, когда я рассказываю эту историю. Потому что уже надоело. Но я расскажу, что да, было», — призналась она. Звезда рассказала, что на первом курсе театрального училища все называли ее невестой Юрия из-за подходящей внешности: оба они были видными, красивыми.

«Стоянов был немного похож на героя, симпатичный, высокий и в кудрях», — вспоминает актриса.