В Сети найдена юная двойник Эммы Уотсон – даже мать девушки не всегда отличает ее от актрисы
Фото: Instagram kariellex
Как сообщает онлайн-издание Daily Mail, Кэри Льюис утверждает, что впервые ее сравнили с актрисой еще в 2001 году, после выхода первого фильма о Гарри Поттере. Сейчас у девушки есть работа помощником учителя, но дополнительные средства она получает, наряжаясь Гермироной Грейнджер или Белль из «Красавицы и чудовища». «Моя мама говорит, что действительно видит сходство, – заявляет молодая британка. – Иногда она видит фото Эммы Уотсон и думает, что это я. Когда я работала в ресторане, постоянно получала комментарии от клиентов, которые не могли поверить в сходство. Приятно наблюдать за их реакцией, ведь я понимаю, что люди думают, что я похожа на нее».
Когда Кэри впервые сказали, что она вылитая Гермиона, она еще не видела фильм «Гарри Поттер и философский камень». Девушка никогда не слышала этого имени, но после того, как несколько человек так ее назвали, она пришла домой, из интереса погуглила и убедилась в сходстве с юной актрисой. Тогда она начала увлекаться и фильмами, и книгами франшизы и стала большой поклонницей этой Вселенной. Сейчас она с удовольствием наряжается в героинь фильмов, в которых сыграла Эмма Уотсон: «Многие организаторы тематических конгрессов находят меня и мои фотографии и просят, чтобы я скосплеила ее. Наблюдать за реакцией людей на таких форумах – потрясающее чувство, потому что они часто бывают в шоке», – говорит она.
Фото: Instagram kariellex
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