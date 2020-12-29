В Сети найдена юная двойник Эммы Уотсон – даже мать девушки не всегда отличает ее от актрисы

Когда Кэри впервые сказали, что она вылитая Гермиона, она еще не видела фильм «Гарри Поттер и философский камень». Девушка никогда не слышала этого имени, но после того, как несколько человек так ее назвали, она пришла домой, из интереса погуглила и убедилась в сходстве с юной актрисой. Тогда она начала увлекаться и фильмами, и книгами франшизы и стала большой поклонницей этой Вселенной. Сейчас она с удовольствием наряжается в героинь фильмов, в которых сыграла Эмма Уотсон: «Многие организаторы тематических конгрессов находят меня и мои фотографии и просят, чтобы я скосплеила ее. Наблюдать за реакцией людей на таких форумах – потрясающее чувство, потому что они часто бывают в шоке», – говорит она.

Фото: Instagram kariellex

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