Пользователи Сети устроили флешмоб, показав фотографии стрижек, сделанных на карантине

Все больше фотографий неудачных самодельных стрижек и укладок появляется в соцсетях, и каждая из них демонстрирует, насколько креативно люди подошли к делу. Особенно досталось детям, на которых и предпочитают экспериментировать молодые родители. Даже шеф-повар Том Керридж попробовал свои силы в новом деле и показал, как сделал сыну креативную стрижку и укладку. Снимок запечатлел проплешины и неровный срез волос, но гордый отец остался доволен результатом. Впрочем, он не одинок. Наиболее популярные варианты домашней стрижки у женщин – подрезание челки и подравнивание концов, однако и здесь не всем удалось справиться с задачей.

Мужчины же были готовы на более радикальные эксперименты – делали себе ирокез, выбривали виски и даже вспомнили о модной в 90-е стрижке под горшок. Однако в большинстве случаев результат не оправдал их ожиданий, но оптимизма у молодых людей от этого не убавилось. Так что, хотя не все стали красивее от бьюти-экспериментов, зато точно повеселились, а смех – лучшее средство борьбы со стрессом.

Фото: Instagram

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