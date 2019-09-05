В Сети набирает популярность флешмоб, в котором женщины делятся фото «до и после лечения кистозного акне»

Большинство из нас в той или иной степени сталкивается с проблемой акне в подростковом возрасте, но с нормализацией гормонального фона кожа обычно очищается. Но для некоторых женщин это не так. Они сталкиваются с проблемой угревой сыпи и в зрелом возрасте, что заставляет их стесняться собственной внешности.

Чтобы изменить ситуацию, популярный блогер Леда Мьюир поделилась в социальных сетях Twitter и Instagram своими вдохновляющими фотографиями из серии «до и после» и подробно рассказала о своей нелегкой борьбе за чистую кожу, которая продолжалась целых 4 года, до ее 25 лет и призналась, что раньше сильно редактировала свои фото, чтобы чувствовать себя увереннее. «Я наконец-то разместила фотографии «до и после» без фотошопа, показывающие мой прогресс, и многие люди почувствовали необходимость рассказать о собственном путешествии к красивой и чистой коже», – добавила она.