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В Сети набирает популярность флешмоб, в котором женщины делятся фото «до и после лечения кистозного акне»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Женщины всего мира делятся в социальных сетях вдохновляющими фотографиями трансформации их кожи после курса лечения болезненных кистозных прыщей.

Большинство из нас в той или иной степени сталкивается с проблемой акне в подростковом возрасте, но с нормализацией гормонального фона кожа обычно очищается. Но для некоторых женщин это не так. Они сталкиваются с проблемой угревой сыпи и в зрелом возрасте, что заставляет их стесняться собственной внешности.

Чтобы изменить ситуацию, популярный блогер Леда Мьюир поделилась в социальных сетях Twitter и Instagram своими вдохновляющими фотографиями из серии «до и после» и подробно рассказала о своей нелегкой борьбе за чистую кожу, которая продолжалась целых 4 года, до ее 25 лет и призналась, что раньше сильно редактировала свои фото, чтобы чувствовать себя увереннее. «Я наконец-то разместила фотографии «до и после» без фотошопа, показывающие мой прогресс, и многие люди почувствовали необходимость рассказать о собственном путешествии к красивой и чистой коже», – добавила она.

Смелость Леды вдохновила других женщин также опубликовать свои откровенные фото. «Я, определенно и сейчас не могу похвастаться идеальной кожей, но я прошла долгий путь!», – написала одна. «Я и многие поклонники в шоке от чистой кожи Леды, но и мне есть чем гордиться», ¬– добавила другая. Третья призналась, что ей всего 21 год, но она борется с прыщами всю сознательную жизнь и что пример Леды дает ей надежду на светлое будущее. Некоторые поблагодарили блогера за такую важную публикацию и восхищенно отметили, что девочки, девушки и женщины даже не похожи на самих себя, такая у них теперь хорошая и чистая кожа, что они выглядят гораздо счастливее и здоровее.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram, Twitter

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