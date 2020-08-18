В попытках спастись от облысения, мужчина перенес 7 пересадок волос и разрушил свою семью
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, в 90-х годах, когда Андерсон был молод, его волосы были густыми и шелковистыми, как в рекламе. В возрасте 21 года он случайно обгорел на солнце, и они начали выпадать. «Я стоял в душе, смотрел на свою руку и видел, как много волос на ней осталось», – признался он в передаче (Star’s Plastic Surgery Knifemares. Кроме того, друзья и знакомые постоянно отмечали, что его шевелюра поредела, что превратило его в параноика – он не хотел выходить из дома, заниматься сексом, знакомиться с людьми, потому что считал, что все только и делают, что смотрят на его залысины. Не помогли даже уверения жены в том, что все хорошо. В итоге он решился на первую операцию по пересадке волос. Однако она завершилась неудачей, и шевелюра продолжила редеть еще сильнее и быстрее.
Через год Дэвид вернулся к врачу для повторной трансплантации, но и она оказалась не особо удачной: неестественная линия волос приковывала взгляды и вызывала вопросы. Это превратило мужчину в настоящего отшельника и критически сказалось на его самооценке, его браке и финансовом состоянии. Британец в общей сложности 3 раза отправлялся под нож хирурга, из-за чего ему пришлось взять кредит в банке, но ничто не помогло. Волосы выпадали все сильнее и сильнее, он не хотел заниматься сексом с женой, отдалился от всех и тем самым разрушил свой брак. «Оглядываясь назад, я понимаю, что со мной, должно быть, было довольно трудно жить. Я не могу винить свою бывшую жену, я был одержим. Я просто смотрел, как выпадают остатки моих волос», – пояснил Андерсон.
В итоге ему пришлось перенести еще 4 операции, которые были проведены в Канаде, так как подобные методики не были доступны в Британии. Это помогло привести шевелюру в более приличный вид и остановить выпадение, однако это оставило мужчину в долгах и чудовищной эмоциональной яме, так как кроме волос у него больше ничего не осталось.
Фото: depositphotos
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