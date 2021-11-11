В погоне за красотой: 47-летняя сибирячка скончалась после пластической операции

Как сообщается на сайте Главного следственного управления по Красноярскому краю, 1 ноября 2021 года хирурги провели операцию, а на следующие сутки клиентка клиники скончалась. Какая именно процедура проводилась не разглашается, однако известно, что был заключен договор об оказании медицинских услуг.

По предварительным данным, смерть 47-летней пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. Проводится процессуальная проверка по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства гибели жительницы Новосибирска, врачам будет дана комплексная оценка, назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята необходимая документация.