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В погоне за красотой: 47-летняя сибирячка скончалась после пластической операции
В одной из клиник Красноярска, занимающихся пластической хирургией, скончалась пациентка. Несчастный случай произошел через некоторое время после успешно проведенной операции. В настоящее время проходит следственная проверка.
Как сообщается на сайте Главного следственного управления по Красноярскому краю, 1 ноября 2021 года хирурги провели операцию, а на следующие сутки клиентка клиники скончалась. Какая именно процедура проводилась не разглашается, однако известно, что был заключен договор об оказании медицинских услуг.
По предварительным данным, смерть 47-летней пациентки наступила в результате тромбоэмболии легочных путей. Проводится процессуальная проверка по факту произошедшего. Выясняются обстоятельства гибели жительницы Новосибирска, врачам будет дана комплексная оценка, назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята необходимая документация.
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