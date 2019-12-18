«Мою голову будто искусал миллион муравьев»: из-за краски для волос женщина осталась с язвами и ожогами

«Настало утро, у меня появилась боль в боку и начался отек, – поясняет она. – Доктор прописал мне стероидные таблетки и сказал, что у меня сильная аллергическая реакция. Я была уверена, что, если у меня 15 лет не было симптомов, то все уже прошло, но врач сообщил, что, если такое произошло один раз, дальше симптоматика будет только нарастать. На следующий день все стало еще хуже: отек вокруг глаз стал очень сильным, один глаз я просто не могла открыть, другой – приоткрывался совсем чуть-чуть».

Джули была вынуждена позвонить матери, которая отвезла ее в больницу, где ей сказали, что стероиды и антигистаминные препараты, которые она принимает, помогут взять ситуацию под контроль, также ей прописали атибиотики, чтобы предотвратить инфекцию из-за накопления жидкости на ее лице. «Помимо жидкости и опухлости на лице у меня появились язвы на местах ожогов на коже головы и дерматит, похожий на шелушения. Зуд и жжение были просто невыносимы, будто меня искусал миллион красных муравьев одновременно», – добавила австралийка.

Ситуация начала улучшаться только через три недели, именно столько времени понадобилось, чтобы раны зажили, а зуд прекратился. Джули заявила, что никогда больше не будет красить волосы, чтобы избежать повторения кошмара и ухудшения ситуации. Единственное исключение, которое она может сделать из нового для себя правила – растительный краситель без химикатов, но только в том случае, если на него у нее не будет аллергии.

Фото: vostock-photo, facebook

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