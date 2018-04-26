В Москве названа «Мисс Российская Красавица-2018»

Накануне в московском ресторане Korston Club состоялся престижный конкурс красоты среди девушек из разных регионов России. Среди членов жюри оказались такие знаменитости, как актриса Жанна Эппле, звезды «Приключения Электроника» Владимир и Юрий Торсуевы, блогер Эрнест Макаренко и другие.

Корону «Мисс Российской Красавицы-2018» получила Ирина Сафронова из Рязани. А вице-мисс было целых четыре — Татьяна Прокопчук из Крыма, Руслана Ярмингина из Нижневартовска, Яна Агапова из Магнитогорска и Алина Савушкина из Рязани.