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«В любом весе супер»: поклонники обсуждают пикантные снимки 36-летней Ирины Дубцовой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Ирины Дубцовой

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Ирина Дубцова полностью обнажилась для русского глянца и поделилась новыми пикантными фотоснимками.

Фигура Ирины Дубцовой часто становится предметом для обсуждений в Сети. Новые снимки из откровенной фотосессии для декабрьского номера журнала «Красота и Здоровье» не стали исключением.

На обложке российского глянца 36-летняя Ирина появилась полностью обнаженной. На снимке она выглядит заметно похудевшей, однако ее поза не позволяет что-то утверждать.

Несколько часов назад певица опубликовала новый кадр, сделанный во время этой фотосессии. «Прекрасная съемка Дамира Жукенова для журнала "Красота и Здоровье"», — прокомментировала Ирина, добавив хештеги #любимаяработа и #хочумогуделаю.

«Уже купила! Фотки огонь», «Воу, воу, воу. Дубцова как же ты шикарна, хороша и т.д.», «Ирина выглядишь супер», «Очень похорошела! Не зря говорят, что женщина как вино — с годами все лучше и лучше», «Нормальные люди стареют, а Вы Ира что-то в обратную сторону, с каждым днем все краше и краше», «Как Вам удалось постройнеть?», — обсуждают подписчики.

«Это Фотошоп или ты похудела?», «Такая стройняша», «В каким году это было?», «Ирина, вы здесь прям как с фотографий группы "Девочки"...», «Ирина я помню Вы так же выглядели в клипе в составе " девочки". Не изменились... даже прическа такая же!!! Не помню жаль год выхода клипа, наверное 97», — не верят своим глазам скептики.

«Молодец! Захотела, смогла и сделала», «Стройняжка и красотка», «В любом весе Ира супер», — уверены поклонники.

Фото и видео: instagram

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