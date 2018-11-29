«В любом весе супер»: поклонники обсуждают пикантные снимки 36-летней Ирины Дубцовой

Фигура Ирины Дубцовой часто становится предметом для обсуждений в Сети. Новые снимки из откровенной фотосессии для декабрьского номера журнала «Красота и Здоровье» не стали исключением.
На обложке российского глянца 36-летняя Ирина появилась полностью обнаженной. На снимке она выглядит заметно похудевшей, однако ее поза не позволяет что-то утверждать.
Несколько часов назад певица опубликовала новый кадр, сделанный во время этой фотосессии. «Прекрасная съемка Дамира Жукенова для журнала "Красота и Здоровье"», — прокомментировала Ирина, добавив хештеги #любимаяработа и #хочумогуделаю.
«Уже купила! Фотки огонь», «Воу, воу, воу. Дубцова как же ты шикарна, хороша и т.д.», «Ирина выглядишь супер», «Очень похорошела! Не зря говорят, что женщина как вино — с годами все лучше и лучше», «Нормальные люди стареют, а Вы Ира что-то в обратную сторону, с каждым днем все краше и краше», «Как Вам удалось постройнеть?», — обсуждают подписчики.
«Это Фотошоп или ты похудела?», «Такая стройняша», «В каким году это было?», «Ирина, вы здесь прям как с фотографий группы "Девочки"...», «Ирина я помню Вы так же выглядели в клипе в составе " девочки". Не изменились... даже прическа такая же!!! Не помню жаль год выхода клипа, наверное 97», — не верят своим глазам скептики.
«Молодец! Захотела, смогла и сделала», «Стройняжка и красотка», «В любом весе Ира супер», — уверены поклонники.
Фото и видео: instagram