«В любом весе супер»: поклонники обсуждают пикантные снимки 36-летней Ирины Дубцовой

«Уже купила! Фотки огонь», «Воу, воу, воу. Дубцова как же ты шикарна, хороша и т.д.», «Ирина выглядишь супер», «Очень похорошела! Не зря говорят, что женщина как вино — с годами все лучше и лучше», «Нормальные люди стареют, а Вы Ира что-то в обратную сторону, с каждым днем все краше и краше», «Как Вам удалось постройнеть?», — обсуждают подписчики.

«Это Фотошоп или ты похудела?», «Такая стройняша», «В каким году это было?», «Ирина, вы здесь прям как с фотографий группы "Девочки"...», «Ирина я помню Вы так же выглядели в клипе в составе " девочки". Не изменились... даже прическа такая же!!! Не помню жаль год выхода клипа, наверное 97», — не верят своим глазам скептики.

«Молодец! Захотела, смогла и сделала», «Стройняжка и красотка», «В любом весе Ира супер», — уверены поклонники.