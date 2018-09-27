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Ноги от ушей и пышные локоны: в конкурсе «Мисс Офис» появилось десять новых фавориток

В девятом сезоне Международного конкурса красоты «Мисс Офис» в полуфинал прошли сто сотрудниц российских и зарубежных компаний, среди которых девушки из Китая, Грузии, Латвии, Литвы и других стран. По результатам интернет-голосования, в лидеры выбились десять девушек.

Участницы проходили кастинги, готовили фото и видео-визитки, чтобы рассказать о себе на сайте проекта. После чего, 17 сентября их ждал один из самых волнительных этапов конкурса – интернет-голосование. По его результатам, 8 октября, будут известны имена тридцати финалисток, которые поборются за главный приз – непереходящую корону и 2 000 000 рублей.

В течение этих трех недель офисные сотрудницы из каждого уголка России и странах ближнего зарубежья пробуют себя в новой роли – агитатора. Участницы находят контакты журналистов, редакторов, не бояться звонить, выступать в СМИ со своей историей и объяснять, почему для них важна победа. Благодаря таким выступлениями у многих участниц уже сформировались свои группы поддержки. Каждую неделю организаторы конкурса публикуют десятку лидеров голосования в алфавитном порядке. Это позволяет сохранить интригу, ведь победительница интернет-голосования станет известна только на финальном шоу.

По итогу первой недели лидерами интернет-голосования стали:

• Вервекина Елена, главный специалист отдела организации зарубежных гастролей, «Российская государственная цирковая компания», Москва

• Вишневская Дарья, старший консультант, PwC, Москва

• Дмитрук Любовь, помощник управляющего, ФКиУ «НЭП-Холдинг», Челябинск

• Жолдасова Асель, менеджер отдела продаж, Coworking Multispace, Астана

• Камаева Оксана, генеральный директор, ООО «ГлобалТэнксИнжиниринг», Самара

• Кулакова Алина, менеджер по продажам, ООО «Джей Голт», Ростов-на-Дону

• Максимова Екатерина, ведущий специалист, ПАО «Газпром», Санкт-Петербург

• Тектурманидзе Татиа, менеджер корпоративного департамента, Zarapxana, Тбилиси

• Титова Алена, офис-менеджер, STIHL, Екатеринбург

• Шатунина Кристина, менеджер по работе с привилегированными клиентами, САО «ВСК», Краснодар

Международный конкурса красоты «Мисс Офис» был учрежден в 2010 году компанией «Комус» и проходит при поддержке Passion.ru. Девятилетняя история проекта, который состоялся уже в 71 субъекте РФ и странах ближнего зарубежья, насчитывает более 80 000 участниц. В 2018 году состоялись 36 региональных и зарубежных кастингов, было обработано более 28 000 анкет от соискательниц, на финале ожидается 1000 гостей и более 500 000 зрителей онлайн-трансляции. Финальное шоу состоится 1 декабря в Москве.

Фото: пресс-служба

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