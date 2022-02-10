В каких случаях вам точно откажут в обслуживании в парикмахерской: наглядное видео

Многолетнее окрашивание и самостоятельная стрижка в домашних условиях сделают из любой шевелюры паклю. Мастера в салонах красоты частенько сталкиваются с тяжелыми случаями повреждений. Некоторые стилисты снимают видеоролики, в которых показывают “до и после”, чтобы доказать собственное мастерство.

Недавно профессиональный парикмахер из Майами, известная в TikTok под ником @thequeenofblondessalon и специализирующаяся на обесцвечивании и окрашивании в блонд, опубликовала ролик. В видео она решила наглядно показать, чем может обернуться регулярное обесцвечивание волос, которое выполнено некачественно.

Парикмахер была вынуждена отказать клиентке в услуге. На кадрах заметно, что у девушки неправильная стрижка — с короткими прядями на макушке, а волосы сухие и ломкие. Ее запросом было очередное осветление отросших корней. Мастер отказала ей в этом, предупредив, что данная процедура может быть опасна в ее случае.