В чем причины выпадения волос после COVID-19 и сколько продлится восстановление

По словам специалиста, в среднем восстановление волос происходит в течение года, при чем в средне-тяжелых ситуациях процесс занимает от 8 до 12 месяцев. «Если при генетически обусловленном раннем облысении накладываются еще и факторы в виде COVID-19, ситуация еще больше ухудшается. Главное, не заниматься самолечением, дорогие шампуни, маски для волос не могут справиться с этой проблемой», — объяснила Ирина Царькова в беседе с URA.ru.

Главной причиной выпадения считается нарастающий дефицит микроэлементов и витаминов. «Постковидный синдром — это состояние, обусловленное многими факторами, такими как воспаление сосудов, аутоиммунная агрессия и, конечно, дефицит нутриентов, то есть дефицит белков, витаминов, микроэлементов, прежде всего цинка, магния, селена, витамина D, В6, В9, В12. Это как раз недостаток тех необходимых микроэлементов, который мы наблюдаем при выпадении волос. И, конечно, это железодефицитные состояния в виде анемии. Поэтому для правильного назначения терапии необходимо проведение лабораторной и клинической диагностики», — добавила Царькова.