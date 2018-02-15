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В чем мать родила: Анастасия Решетова позирует на фоне сочной травы в тени пальмы

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За несколько часов новый откровенный снимок модели в Instagram набрал более ста тысяч лайков.

Анастасия Решетова регулярно публикует свои горячие фото в нарядах с глубоким декольте и демонстрирует фигуру в бикини. На этот раз модель решила пойти дальше и поделилась с подписчиками снимком, на котором позирует абсолютно обнаженной. Прикрывает фигуру Анастасии только тень от пальмы.

Неудивительно, что фото не только набрало уже больше ста тысяч лайков, но и десятки восторженных комментариев: «Красота необыкновенная!!! И есть же такие совершенства», «Прекрасно», «Настя, какая же ты красивая!!! Самая-самая», «Или 8-е чудо света!))», «Красота», «Какая девичья фигурка, точёная, аристократическая... Настюша превзошла саму себя!!! Красота-то такая!!!»

Правда, некоторым фототография показалась слишком откровенной, а поза Насти — сомнительной. Фолловеры сравнили снимок Решетовой с недавним похожим фото Полины Гагариной и решили, что у певицы получился более удачный и нежный кадр.

Фото: Instagram

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