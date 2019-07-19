«В 30 лет жизнь только начинается»: Юлианна Караулова показала шикарную фигуру и высказалась о принятии себя естественной

31-летняя Юлианна Караулова опубликовала в Instagram провокационное фото с отдыха, на котором позирует топлес, прикрывая грудь рукой. В комментарии к записи артистка высказалась на тему естественной красоты: «Я очень рада, что в России наконец-то набирает обороты тренд на естественность и принятие себя. Мне кажется, настоящая красота заключается именно в неправильностях и неидельности (от природы мы все несимметричны, например). Люди влюбляются в морщинки от смеха, ямочки на щеках, родинки, странные уши и... во что только не влюбляются!)) Но точно не в идеально ровный нос и «развернутые» инъекцией губы)) Я вообще не против (и даже за!) пластики по показаниям. Если операция осчастливит кого-то и изменит в лучшую сторону чью-то жизнь, то это же правда здорово! И я знаю такие случаи! Но у всего есть мера, которую, оказывается, очень тяжело почувствовать. Недавно была на одном мероприятии и вдруг поняла, что 80% девушек вокруг с одинаковыми носами, губами и бровями не из волос)) Причем все вышеперечисленное в весьма гипертрофированном формате)) Почему-то мне кажется, что все это не очень нравится большинству мужчин. По крайней мере, в долгосрочной перспективе)) Возможно, кто-то скажет: «А мне и не надо, чтобы нравилось ему, надо, чтоб нравилось мне». И глобально будет прав)) Но я не верю, что нельзя не полюбить себя такой, какая ты есть изначально. Полюбить себя без каких-либо условий. Принять себя. Это не происходит за один день. И над этим надо работать!».
«У нас у всех есть физические изъяны (хотя, повторюсь, все очень субъективно!), но сделает ли их устранение нас реально счастливее? Ведь потом найдутся новые. Мне кажется, эта гонка может быть вечной, а финиш - грустным. Вместо того, чтобы качать грудь и скулы, прокачивайте личность и интеллект. Все это в разы сексуальнее «пластиковых» частей тела. Быть в жизни живой и интересной намного важнее, чем казаться сексуальной фито-няшкой в инсте. Ведь когда-нибудь реальность настигнет. Согласны?) И про #эйджизм: у нас в стране после определенного возраста почему-то принято списывать женщин «в утиль». Прочитала недавно на эту тему хороший пост у Полины Гагариной. Абсолютно с ней согласна! И я официально заявляю, что в 30 лет жизнь только начинается)) Если у вас какие-то вопросы к себе, девочки, дотерпите до 30)) Столько женской энергии у меня не было никогда, и я вам скажу, что это что-то невероятное! То ли еще будет в 40».
Многие фолловеры согласились с мнением Юлианны Карауловой. Певица поблагодарила подписчиков «за взгляд в одну сторону»: «Так приятно читать ваши комментарии к предыдущему моему посту. Я надеялась, что с большинством из вас мы смотрим в одну сторону, а теперь знаю это наверняка! Хотя, конечно, здесь нет тех, кто прав, и тех, кто ошибается. У каждого свой путь и мироощущение. Спасибо, что делитесь своими историями и ощущениями - это очень ценно и интересно! ♥️»
Напомним, не так давно Юлианна поэкспериментировала со своим имиджем и примерила образ жгучей брюнетки. Многие поклонники высоко оценили результат бьюти-эксперимента, однако нашлись и те, кто раскритиковал Караулову.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
_Фото: Instagram
Видео: YouTube/Юлианна Караулова
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!