«В 30 лет жизнь только начинается»: Юлианна Караулова показала шикарную фигуру и высказалась о принятии себя естественной

31-летняя Юлианна Караулова опубликовала в Instagram провокационное фото с отдыха, на котором позирует топлес, прикрывая грудь рукой. В комментарии к записи артистка высказалась на тему естественной красоты: «Я очень рада, что в России наконец-то набирает обороты тренд на естественность и принятие себя. Мне кажется, настоящая красота заключается именно в неправильностях и неидельности (от природы мы все несимметричны, например). Люди влюбляются в морщинки от смеха, ямочки на щеках, родинки, странные уши и... во что только не влюбляются!)) Но точно не в идеально ровный нос и «развернутые» инъекцией губы)) Я вообще не против (и даже за!) пластики по показаниям. Если операция осчастливит кого-то и изменит в лучшую сторону чью-то жизнь, то это же правда здорово! И я знаю такие случаи! Но у всего есть мера, которую, оказывается, очень тяжело почувствовать. Недавно была на одном мероприятии и вдруг поняла, что 80% девушек вокруг с одинаковыми носами, губами и бровями не из волос)) Причем все вышеперечисленное в весьма гипертрофированном формате)) Почему-то мне кажется, что все это не очень нравится большинству мужчин. По крайней мере, в долгосрочной перспективе)) Возможно, кто-то скажет: «А мне и не надо, чтобы нравилось ему, надо, чтоб нравилось мне». И глобально будет прав)) Но я не верю, что нельзя не полюбить себя такой, какая ты есть изначально. Полюбить себя без каких-либо условий. Принять себя. Это не происходит за один день. И над этим надо работать!».