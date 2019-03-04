«В 16 лет я впала в депрессию — казалось, в зеркале и на экране чудовищный хомяк»: 46-летняя Ирина Лачина рассказала о своих комплексах

Театральная актриса Ирина Лачина призналась, что в юности была очень недовольна своей внешностью и даже собиралась лечь под нож пластического хирурга. Своими комплексами артистка поделилась в студии шоу «Звезды сошлись».
«Мой нос почему-то впал в немилость... Я крутилась возле зеркала и думала о том, что надо как-то улучшить себя. Мне хотелось маленькую кнопочку. А еще у меня были достаточно пухлые щеки... В 16 лет я впервые увидела себя на экране и впала в депрессию потому, что, с моей точки зрения, на экране был чудовищный хомяк. И я была в ужасе. Думала, что на этом все и закончится...» — заявила Ирина.
Впрочем, со временем многие из ее опасений и негативных мыслей исчезли, к тому же Лачина сообщила, что много читала и расспрашивала о ринопластике, и друзья ее переубедили делать эту операцию. Сейчас Ирина счастлива в браке с Олегом Будриным, у нее есть взрослая дочь Мария, а также актриса часто видится с мамой — звездой фильма «Табор уходит в небо» Светланой Тома.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram