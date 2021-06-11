Уже не Катя Пушкарева: Нелли Уварова поправилась и сменила прическу (но ей идет)
Нелли Уварова предпочитает спокойную жизнь, в стороне от светских мероприятий и шоу-бизнеса. Однако вчера актриса порадовала своих поклонников и появилась в студии программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Она пришла вместе с коллегами — худруком театра Алексеем Бородиным и актером Денисом Шведовым по случаю предстоящего 100-летнего юбилея РАМТ (Российского академического Молодежного театра). Но в центре внимания зрителей оказался не столько рассказ 41-летней Нелли, сколько ее внешние изменения.
Поначалу зрители не узнали актрису, она кардинально изменилась за эти годы. Нелли стала блондинкой с короткой стрижкой и заметно пополнела. За несколько часов до выпуска программы в эфир в Instagram передачи опубликовали анонс, на фото изображен Иван Ургант с гостями. «Ого Нелли разнесло», «Вот это перемены! Иногда полнота к лицу», «Нелли Уварову не узнать теперь. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева из сериала "Не родись красивой"», «Я думала, бабушка какая-то, а это Катя Пушкарева», «Уау! Спасибо за таких гостей!», «Прекрасно выглядит Нелли», — посыпались комментарии подписчиков. Но большинство поклонников все-таки посчитали, что новый образ и округлившиеся формы звезде к лицу.
Фото: Starface
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