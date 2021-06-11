Уже не Катя Пушкарева: Нелли Уварова поправилась и сменила прическу (но ей идет)

Поначалу зрители не узнали актрису, она кардинально изменилась за эти годы. Нелли стала блондинкой с короткой стрижкой и заметно пополнела. За несколько часов до выпуска программы в эфир в Instagram передачи опубликовали анонс, на фото изображен Иван Ургант с гостями. «Ого Нелли разнесло», «Вот это перемены! Иногда полнота к лицу», «Нелли Уварову не узнать теперь. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева из сериала "Не родись красивой"», «Я думала, бабушка какая-то, а это Катя Пушкарева», «Уау! Спасибо за таких гостей!», «Прекрасно выглядит Нелли», — посыпались комментарии подписчиков. Но большинство поклонников все-таки посчитали, что новый образ и округлившиеся формы звезде к лицу.