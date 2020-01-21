От чистой кожи до новой прически: названы 10 простых способов мгновенно повысить уверенность женщины в себе

Как передает британский онлайн-портал The Sun, исследование, проведенное с участием 2 тысяч взрослых женщин показало, что в топ-10, помимо вымытых волос, похудения и здоровой кожи на их самооценку наличие красивого загара, новая прическа, светящийся цвет лица, отдохнувшие глаза, подтянутая фигура, отсутствие растительности на лице и теле.

Также результаты опроса показали, что наличие подтянутой фигуры, уменьшение рубцов и других дефектов внешности гарантированно повышают представительницам прекрасного пола настроение.

А вот сухая кожа, темные круги под глазами и прибавка в весе заставляют женщин чувствовать себя неуверенно и испытывать застенчивость. К другим негативным факторам относятся морщины, прыщи и волосы на теле.