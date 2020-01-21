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От чистой кожи до новой прически: названы 10 простых способов мгновенно повысить уверенность женщины в себе

Согласно результатам последних исследований, для женщин чистая кожа – пункт номер один, чтобы чувствовать себя хорошо. А добавить к этому потерю веса и чистые волосы, их уверенность мгновенно возрастет до небес.

Как передает британский онлайн-портал The Sun, исследование, проведенное с участием 2 тысяч взрослых женщин показало, что в топ-10, помимо вымытых волос, похудения и здоровой кожи на их самооценку наличие красивого загара, новая прическа, светящийся цвет лица, отдохнувшие глаза, подтянутая фигура, отсутствие растительности на лице и теле.

Также результаты опроса показали, что наличие подтянутой фигуры, уменьшение рубцов и других дефектов внешности гарантированно повышают представительницам прекрасного пола настроение.

А вот сухая кожа, темные круги под глазами и прибавка в весе заставляют женщин чувствовать себя неуверенно и испытывать застенчивость. К другим негативным факторам относятся морщины, прыщи и волосы на теле.

Основным источником незащищенности большинство опрошенных единогласно называют социальные сети, которые неизменно влияют на самооценку женщин, причем маятник раскачивается как в ту, так и в другую сторону. Почти 23% респондентов также признались, что мнение их второй половины также оказывает сильное влияние. А 48% дам заявили, что они сами здраво оценивают свою внешность, в то время как каждая пятая уверяет, что не любит себя на фотографиях. Недовольны собственной внешностью 37% женщин, причем четверть из них даже не хочет выходить из дома без макияжа.

Лиза Мейсон-Пойнер, директор медицинских служб sk :n, заказавшая это исследование, поясняет: «Результаты показывают, насколько сильно люди незащищены сейчас. Мужчины и женщины всех возрастов страдают от неуверенности в себе. В растущую эпоху социальных сетей и постоянного сравнения себя с другими и с самим собой потребители постоянно ищут информацию о том, как повысить эту самую самооценку. Причем изменения, которые другим могут показаться окружающим незначительными, такие как филлеры для губ, новая прическа, уменьшение морщин, помогают чувствовать себя людям намного лучше».

Фото: vostock-photo

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