Уверенная в своей красоте девушка считает, что абсолютно все мужчины от нее без ума
Британка сообщила онлайн-порталу The Sun, что в школе была типичной «простушкой Джейн», однако с годами все изменилось, и к своим 33 годам она расцвела и теперь не боится признать, что красива, потому часто использует свою внешность, чтобы получать подарки от незнакомцев и многочисленные комплименты.
Она говорит: «Я никогда не покупаю себе выпить в баре. Когда гуляю с друзьями, мужчины всегда предлагают мне что-нибудь купить. Звучит как безумие, но я понимаю, что это все потому, что я так безумно хорошо выгляжу… Так почему бы не воспользоваться этим?» По словам Чарли, восхищенные незнакомцы часто отправляют ей подарки – причем, чтобы не получать ненужных вещей, она регулярно обновляет свой wish-лист и публикует его в Twitter. «Щипцы для волос, наборы для макияжа… Я не стесняюсь в своих желаниях», – со смехом поясняет она.
Чарли твердо убеждена, что на ее страницах в социальных сетях нет никакого откровенного или провокационного контента, который мог бы дать мужчинам понять, что она содержанка, потому искренне убеждена, что ее красота настолько сильна, что является усладой для глаз всех мужчин, потому они готовы одаривать ее разными приятными сюрпризами. «Я не публикую обнаженных фотографий, у меня нет страницы на OnlyFans – мой парень просто бы этого не позволил. Он просто убьет меня за это. Потому да, я горжусь тем, что очень красивая и заслуживаю таких подарков. И вообще, я уверена, что нет ничего постыдного в том, что женщины уверены в собственной привлекательности. Внешний вид так же ценен, как и все остальное», – уверена Чарли.
Фото: facebook
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