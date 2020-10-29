Уверенная в своей красоте девушка считает, что абсолютно все мужчины от нее без ума

Британка сообщила онлайн-порталу The Sun, что в школе была типичной «простушкой Джейн», однако с годами все изменилось, и к своим 33 годам она расцвела и теперь не боится признать, что красива, потому часто использует свою внешность, чтобы получать подарки от незнакомцев и многочисленные комплименты.

Она говорит: «Я никогда не покупаю себе выпить в баре. Когда гуляю с друзьями, мужчины всегда предлагают мне что-нибудь купить. Звучит как безумие, но я понимаю, что это все потому, что я так безумно хорошо выгляжу… Так почему бы не воспользоваться этим?» По словам Чарли, восхищенные незнакомцы часто отправляют ей подарки – причем, чтобы не получать ненужных вещей, она регулярно обновляет свой wish-лист и публикует его в Twitter. «Щипцы для волос, наборы для макияжа… Я не стесняюсь в своих желаниях», – со смехом поясняет она.