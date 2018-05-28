Увеличившаяся грудь Пелагеи смутила СМИ и поклонников

Ссылаясь на мнение поклонников, журнал предполагает, что причиной изменений во внешности Пелагеи могла стать пластическая операция, которую звезда могла сделать в попытке спасти брак с хоккеистом Иваном Телегиным. «Если страсть пропала, никакой грудью ее не вернешь», — цитирует СМИ.

А как считаете вы, есть изменения?

Фото: globallookpress, instagram