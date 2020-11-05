Увеличившая грудь девушка столкнулась с проблемами в работе и сексе
Фото: instagram.com/annavakili_
Девушка решилась на пластику, желая стать более сексуальной. Спустя семь лет 30-летняя звезда готовится к удалению грудных имплантатов, причинивших физическую боль, лишивших карьеры и повлиявших на сексуальную жизнь.
«Когда я впервые их сделала, я хотела почувствовать себя сексуальнее. Но было ошибкой думать, что сексуальность зависит от больших форм. Грудь действительно не делает вас секс-богинями, и если бы я могла повернуть время вспять, то не легла бы под нож, — вспоминает девушка. — До операции моя грудь была идеальной. Я совершила глупую ошибку».
Хирургическое вмешательство обошлось звезде в 5,5 тысячи фунтов стерлингов (570 тысяч рублей). В 23 года ее грудь чашки B превратилась в сногсшибательный размер E. Несмотря на то, что Анна была довольна результатом, была одна проблема.
«Моя грудь всегда была очень чувствительной. Это была эрогенная зона, но теперь она полностью оцепенела и ничего не ощущает. То, что я потеряла эту чувствительность, невероятно расстраивает меня», — призналась девушка.
Как уточнила обладательница красивой груди, она увеличила формы «чтобы окружающие, в том числе ее парень, были довольны». Так как в то время она была студенткой, чтобы оплатить операцию, влезла в долги.
«Мне очень сложно носить разные наряды, потому что моя грудь не влезает в определенные топы, что также мешает работе, поскольку я не могу рекламировать бренды. Сейчас многие вещи, например, кроп-топы имеют чашеобразные формы и просто не подходят по размеру моей груди. Даже когда я ношу бикини, у меня сильно болит шея», — добавила она.
Кроме того, врач предупредил Анну, что она уже не сможет вернуться к своим натуральным формам: кожа с годами растянулась, и грудь может обвиснуть.
_Фото: Instagram/@annavakili__
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