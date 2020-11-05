Увеличившая грудь девушка столкнулась с проблемами в работе и сексе

Девушка решилась на пластику, желая стать более сексуальной. Спустя семь лет 30-летняя звезда готовится к удалению грудных имплантатов, причинивших физическую боль, лишивших карьеры и повлиявших на сексуальную жизнь.

«Когда я впервые их сделала, я хотела почувствовать себя сексуальнее. Но было ошибкой думать, что сексуальность зависит от больших форм. Грудь действительно не делает вас секс-богинями, и если бы я могла повернуть время вспять, то не легла бы под нож, — вспоминает девушка. — До операции моя грудь была идеальной. Я совершила глупую ошибку».

Хирургическое вмешательство обошлось звезде в 5,5 тысячи фунтов стерлингов (570 тысяч рублей). В 23 года ее грудь чашки B превратилась в сногсшибательный размер E. Несмотря на то, что Анна была довольна результатом, была одна проблема.